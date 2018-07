Új kulturális központot kap az erdélyi magyarság

A vallásszabadság évének egyik csúcspontjaként szombaton avatják fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát, amely kulturális, szellemi és közösségi központként szolgálja majd az erdélyi magyar megmaradást – jelentették be sajtótájékoztatójukon az unitárius egyház vezetői.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

„A 2018-as év, az 1568-as tordai országgyűlés jubileuma azt jelenti számunkra, hogy méltóképpen megemlékezünk Erdély egyik nagy szellemi kincséről, a 450 éve kihirdetett vallásszabadságról. Januárban Tordán emlékművet avattunk, most Kolozsvár egyik legrégebbi épületét avatjuk közösségi házzá, olyan központtá, ahol minden szabadon, jó lélekkel gondolkozó ember otthonra találhat„ – fogalmazott a kronika.ro tudósítása szerint köszöntőjében Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke.

Gyerő Dávid főjegyző elmondta, a volt püspöki palotát, a 14. század végi, 15. század eleji Wesselényi-házat, ezt az egyedülálló műemléki értéket – túlnyomó részben a magyar, kisebb részben a román állam támogatásának köszönhetően – teljesen felújították, a munkálatok közel három évig tartottak. Kitért arra is, hogy a Vallásszabadság Háza közösségi intézmény lesz, amelynek célja a vallásszabadság eszméjének erősítése, vizsgálata, védelme. A központban az egyéni és közösségi élet, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság eszméjének összefüggéseit fogják vizsgálni: ilyen a polgári és egyházi házasság viszonya, a különböző felekezetű házastársak és a gyermekeik vallási hovatartozásának kérdése, a hitoktatással kapcsolatos és az általános pénzügyi, finanszírozási kérdések. De ide tartoznak a migráció kapcsán felvetődő dilemmák is például a nem keresztények istentiszteleti helyéről vagy a vallási jelképek használatának jogáról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kovács István, az unitárius egyház közügyigazgatója elmondta: az új létesítmény kulturális központ is kíván lenni a kincses városban, így rendezvények, kiállítások, koncertek, közművelődési események helyszíne és szervezője. Hozzátette: az épületben egyházi múzeum is működik majd, ahol az unitárius egyház és az erdélyi reformáció tárgyi értékeit mutatják be: kéziratokat, könyveket, templomi és egyházi berendezéseket, használati tárgyakat. ”Szeretnénk merészet álmodni: ez a gyűjtemény az első lépés egy korszerű, 21. századi múzeum irányába, amely interaktívan kapcsodódik be a tudományos és társadalmi életbe„ – hangsúlyozta Kovács István, aki megjegyezte, hogy az új intézmény természetesen a Kolozsvári Magyar Napokon is befogad majd eseményeket.

A Kolozsvár belvárosában (Kossuth Lajos utca 14.) álló épületért hálát adó istentiszteletet és az avatóünnepséget szombaton 11 órától tartják, ezt követően a közönségnek is bemutatják a létesítményt.