Új lemezzel hódítanak a Belvárosi Betyárok

Az ismert gyerekzenekar új albummal örvendezteti meg a családokat.

A közelmúltban jelent meg A Tündértó Partján címmel a Belvárosi Betyárok gyerekzenekar második lemeze. Váray László, a lemez dalszerzője az Echo TV Kultúrklub című műsorában elmondta: az első lemezzel való utazásaik kalandjait, különböző élményeket énekeltek meg ezen a második korongon. „Ezek megzenésített élmények: a dalokban gyerekkori élmények és csibészségek is visszaköszönnek, családi történetek is felbukkannak” – tette hozzá.

Mint mondta, egy-egy dalt elkészülte után legfeljebb egy szűk baráti körnek mutatnak meg „tesztelésképpen”, ő maga például kedvese véleményét kéri ki először a zenével és a megszólalásmóddal kapcsolatban. Ugyanakkor, „mire meg merjük mutatni a számokat, a legfontosabb dolgok azért már eldőltek” – tette hozzá.

Váray rámutatott, hogy az elsőnél is akusztikusabb lemezen több műfaj is átível, megjelenik a reggae, a blues és a bluegrass stílus is.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: részlet a Belvárosi Betyárok Buboréktündér című klipjéből. Forrás: Youtube

