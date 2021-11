Világhírű együttes, a OneRepublic ad koncertet a Hősök terén

A koncertet, amely az MTV Music Week programsorozatot fogja lezárni, világszerte közvetítik a magyar fővárosból.

A Hősök terén ad koncertet a OneRepublic november 13-án az MTV Europe Music Awards, vagyis az MTV EMA díjátadóhoz kapcsolódva, amelyet másnap este rendeznek a Papp László Budapest Sportarénában. Az alterpop amerikai kedvenc ezután 2022. május 13-án tér vissza a magyar fővárosba, a Papp László Budapest Sportarénába.

2002-ben Ryan Tedder énekes, dalszerző és Zach Filkins gitáros alapította a csapatot, amelynek további tagjai Drew Brown, Brent Kutzle, Brian Willett és Eddie Fisher. Debütáló albumuk, a Dreaming Out Loud 2007-ben jelent meg.

Az első kislemez, az Apologize berobbant a nemzetközi élvonalba, 20 millió példányban kelt el, 16 országban vezette a slágerlistát és Grammy-díjra is jelölték.

A második album Waking Up címmel 2009-ben jött ki, és az elsőhöz hasonló kritikai és kereskedelmi sikereket ért el többek között a Good Life és az All The Right Moves című dalnak köszönhetően. A harmadik anyag, a 2013-ban megjelent Native is a listák élvonalába került, 40 millió példányban talált gazdára világszerte. A negyedik lemez a 2016-os Oh My My volt. Az eddigi utolsó, vagyis az ötödik stúdiólemez, a Human idén került piacra. Az album dalai, a Run, a Wanted, a Didn’t I, a Better Days, a Someday és a Rescue Me együttesen már több mint 2,5 milliárd lejátszáson vannak túl.

Ryan Tedder a OneRepublic mellett Adele, Taylor Swift, Beyoncé, Leona Lewis, a Backstreet Boys, Jennifer Lopez, Demi Lovato, a Maroon 5 és Ariana Grande számára is dolgozott már.

A Hősök terén rendezett koncertre a jegyek korlátozott számban kaphatóak.

A 2021-es MTV EMA show-t november 14-én az MTV globális hálózatán keresztül mintegy 180 országban közvetítik. A gála fellépői között lesz Maluma, a Maneskin és Kim Petras. A díjátadó a Comedy Central és Paramount Network csatornáján élőben követhető.