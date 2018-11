Wass Albert-szobrot avattak Aszódon

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára az ünnepségen az író munkásságát méltatva kiemelte: műveinek többsége a feltétel nélküli hazaszeretetről szól.

Wass Albert az amerikai számkivetettségben is rendíthetetlenül igazi patrióta volt, és a távolból is küzdött a ceausescui elnyomó hatalom ellen, ezért több alkalommal merényletet is megkíséreltek ellene.