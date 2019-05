Zenei fesztiváljukra hívnak a reformátusok

Tizenhatodszor rendezik meg május 24. és 26. között a Református Zenei Fesztivált. A kulturális programok mellett a református énekeket és az egyház társadalomban végzett szolgálatát is bemutatják az érdeklődőknek.

A hétvégi programoknak, amelyekre a Kárpát-medence minden szegletéből várják a közönséget és a közreműködőket, idén is Budapest IX. kerülete, a Ráday utca és a Bakáts tér ad otthont. A kínálatban a legkülönfélébb zenei műfajokat megszólaltató koncertek mellett kerekasztal-beszélgetések és kirakodóvásár is szerepel, de istentiszteletek, áhítatok és zenés-fáklyás menet is várja a látogatókat.

A péntektől vasárnapig tartó programkavalkádban színpadra lépnek olyan klasszikusok, mint a Muzsikás, a Vujicsics, a Sebő, a Kaláka, a Misztrál és a Makám együttes, vagy Pál István Szalonna és bandája.

Hallhatjuk a csángó muzsikát játszó Servetet, az ősi nyenyerét megszólaltató Tekerős Barátokat, valamint a kárpátaljai családi népi zenekart, a BorzsaVárit is.

Koncertet ad a Református Zenei Fesztivál három napjának valamelyikén a Credo, a BlackBirds (Beatles), a Szent Efrém Férfikar, a Fassang-Szokolay Duó, a Szélkiáltó, a Tabulatúra, Dinyés Soma, az Excanto, Kátai Zoltán, az Egressy Jazz Combo, az Invocatio Musicalis, a Bágyi Balázs New Quartet, a Big Mouflon, Tímár Sára, Vedres Csaba, az MH Légierő Zenekara, a Cantores Ecclesiae és a Központi Református Kórus, valamint a köztévé a Fölszállott a páva című tehetségkutatójának ifjú művészei is.

A fesztivál keretei között református kórusok számára kórustalálkozót is tartanak, amelynek résztvevőiből a Nemzeti Múzeum lépcsőjén fellépő 500 fős fesztiválkórus alakul.

Templomi énekek a hangversenyteremben

A Református Zenei Fesztivál szervezői idén is megrendezik továbbá a Református énekek című hangversenyt, amelyre június 29-én a Művészetek Palotájában kerül sor. A 350 fős Kárpát-medencei egyesített református kórus Szotyori Nagy Gábor kíséri orgonán, valamint Arany János, Berkesi Boglárka, Jámbor Zsolt és Süll Kinga karnagyok dirigálják majd.

Borítókép: A Kaláka fellépése a Református Zenei Fesztivál Bakáts téri színpadán