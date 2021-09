A 18. században használt börtöncellát találtak a veszprémi várban

A középkori várfal és vörös homokkő faragványok is előkerültek abból az egykori börtöncellából, amelyet a Veszprémi Törvényszék udvarának felújításakor fedeztek fel.

Az ítélkezési szünet ideje alatt, július végén kezdődött el a Veszprémi Törvényszék udvarának felújítása az Országos Bírósági Hivatal támogatásával. Az udvaron a régi aszfalt és beton eltávolításakor találták meg a szakemberek azt a hat méter mély krátert, amelynek az alján egy pincebejárat volt. A törvényszék munkatársai értesítették az örökségvédelmi hatóságot, majd a Laczkó Dezső Múzeum szakemberei megkezdték a fellelt helyiség vizsgálatát – mondta el Szabó Viktor, a Veszprémi Törvényszék sajtótitkára.

Bár a beruházás befejezését némileg késlelteti az egykori börtöncella felfedezése, de a szakszerű feltárás után így is kialakítható lesz a felszínen a parkoló. Az épület egyik használaton kívüli szárnyából továbbra is megmarad az a keskeny átjáró, amely a megtalált pincehelyiséghez vezet, ahol így akár további kutatás is végezhető – tette hozzá a sajtótitkár.

– Régészeti korú leletek nem kerültek elő a feltáráskor, de a megtalált pince abból a szempontból mégis jelentős, hogy a várhegy teljes metszete látható benne, és így beazonosíthattuk, hol húzódott a középkori várfal – mondta el Pátkai Ádám, a Laczkó Dezső Múzeum régésze. A vár ma ismert formája ugyanis többszöri szélesítés után alakult ki. – A keskeny várhegyet a 18. században szélesíttették ki mintegy négy méterrel a püspökök: a megtalált üreg nyugati oldalán a hegy megtoldásakor létrehozott támfalat találtuk meg, míg a minden bizonnyal börtöncellaként használt helyiség keleti oldalán a középkori várfalra bukkantunk. A két fal közötti betöltésből 18. századi emlékek – kályhacsempe, kerámiamaradványok – kerültek elő, ami bizonyítja, hogy ezek a várhegy szélesítésének maradványai – fogalmazott a régész. A cella bontásakor négy vörös homokkőből készült faragványt is találtak, azt azonban egyelőre a szakemberek sem tudják, ezek mely épülethez tartoztak. A régész szerint az sem zárható ki, hogy a törvényszék helyén egykoron állt Mindenszentek prépostsági templomot díszítették.

Pátkai Ádám hozzátette, a most előkerült pince a 18. században a várhegyen épült bíróság és börtön épületeihez kapcsolódott. Feltárásakor a talaj alól a várhegy sziklafelszíne is előbukkant. A két méterszer négy méter alapterületű helyiséget három méter magasan dongaboltozat fedi, az oldalait kővel és téglával falazták. A helyiséget az 1970-es és 1980-as években még ismerték, valószínűleg ebben az időszakban temették be törmelékkel. Érdekesség, hogy a 18. század végi iratok szerint a most megtalált cella mellett még további kettő bújik meg a törvényszék udvara alatt.

A szakemberek alaposan dokumentálták a pincét, és a feltárást ezzel befejezték. A cellát vaslappal fedik le, a törvényszék udvarán pedig folytatódik a burkolatcsere. Az esetleges további kutatásra azonban később is lehetőség lesz, ugyanis a megtalált cellát egy keskeny akna köti össze a várbörtön mínusz első szintjével – jegyezte meg a régész.