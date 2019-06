A 80 éves Gubicza Ferencet köszöntötték Veszprémben

A 80 esztendős Gubicza Ferenc tiszteletére rendeztek könyvbemutatót az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-termében barátai, tisztelői előtt.

A monográfia Hivatás és hűség címmel, Tölgyesi József szerkesztésében jelent meg.

Schreiber Márta, a könyvtár igazgatóhelyettese abbéli örömével kezdte, hogy nagy megtiszteltetés számukra az, hogy őket választották a köszöntés helyszínéül. Kiderült: megnézte a könyvtár katalógusát, és a Gubicza Ferenc névre 66 találatot „lelt”, közte a most bemutatott monográfiával.

Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nevében is szólt: kiemelte az ünnepelt tudománypártoló tevékenységét, mert sok-sok kötet megjelenése neki köszönhető. Egyetlen mű szakmai munkájában sem tett kívánalmakat, szabadságot engedett a tudósok számára, ami manapság nagy dolog. Fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy Gubicza Ferenc mint kiváló gazdasági szakember, azzal, hogy letette névjegyét ezen támogatások mellett, mindenképpen emelte a tudományuk rangját is.

A veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjai Baráti Kör nevében köszöntötte öregdiák társát Imre Frigyesné Pálinkás Vera tanárnő. Megemlékezett arról, hogy Gubicza Ferenc 1957-ben ballagott el az egykori piaristáktól, ám a következő évtizedekben minden lehetséges alkalommal bizonyította hűségét a gimnáziumhoz. Benne tisztelhetjük az Öregdiák Baráti Kör egyik alapítóját is – mondta. Ugyanakkor nemcsak mecénási tevékenységét köszönte meg az ünnepeltnek a tanárnő, hanem azt is, hogy a több mint három évtizede működő baráti kört is hasonlóan bőkezűen támogatja. „Egy nagyon jó szívű, hűséges, tisztességes és jó barátot köszönthetünk benne!” – fogalmazott a baráti kör elnöke.

Gubicza Ferenc 1939. május 4-én született Tésen, és már nagyon fiatalon elkötelezte magát a mezőgazdasággal. Egész életében ezzel az ágazattal foglalkozott, agrármérnöki, szakmérnöki diplomát szerzett. Harminc évig volt a nemesvámosi termelőszövetkezet elnöke.