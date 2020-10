A Balaton Dalkör húsz éve népszerűsíti a népi énekeket

A Balaton Dalkör húsz évvel ezelőtt alakult Szalkai László és Hegedűs Józsefné szervezésével, az akkori művészeti vezető Bollók Attila volt.

Az akkor 15 főből álló csoport hamar megismertette magát a helyi, megyei, de a felvidéki településekkel is – kezdi a visszaemlékezést Farkas Sándor, a dalkör vezetője.

Jelenleg 18 tagú a kórus, amely arany és ezüst minősítést is kapott az elmúlt évek során, illetve kiérdemelte a Balatonfűzfő Kultúrájáért kitüntetést is, amit külön megkapott Bendicsek Réka művészeti vezető és Farkas Sándor dalkörvezető is.

A dalkör civil szerveződésként, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár támogatásával működik. Jó kapcsolatot teremtettek a testvértelepülésükön működő, Nagycétényi Kadarka Férfi Éneklő Csoporttal és azt hűségesen ápolják. – 2001 óta vagyok a dalkör vezetője. Büszke vagyok arra, hogy a Vass Lajos Népzenei Szövetségtől arany és ezüst minősítést is kaptunk. A szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja a Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklőcsoportokat, a népzenét, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket, segítse a csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását.

Fűzfőn az elmúlt évek során többször léptek fel nagy sikerrel, legutóbb a Balatonfűzfő várossá válását ünneplő rendezvényen a művelődési központ színháztermében. A környező városokban és településeken is énekeltek, de Balatonvilágostól Keszthelyig is népszerűsítették a magyar népdalokat és vele együtt Balatonfűzfőt, jó kapcsolatot ápolnak több népdalkörrel is.

Az elmúlt három évben nagy sikerrel tartották meg a katonadalos találkozókat a művelődési központ színháztermében, mely idén a koronavírus miatt elmaradt, de Farkas Sándor bizakodó a jövőt illetően, reméli, hogy jövőre ismét sorra kerül ez a népszerű esemény. Felvidéken is felléptek többször, különösképpen Nagycéténybe szeretnek menni, mely Balatonfűzfő testvértelepülése.

– Minden héten gyakorolunk a közösségi házban, ezt azért is tartom fontosnak, mert ennek közösségformáló ereje is van. A népdalkör sajnos öregszik, hiányolom a fiatalok aktivitását, akiket szívesen látnánk sorainkban. A próbák és az előadások során éneklünk leírt autentikus népdalokat, de saját magunk is állítunk össze népdalcsokrokat és katonadalokat. Itt szeretném megköszönni Bendicsek Réka művészeti vezető támogatását, segítését, aki citerával kísér bennünket – fejezi be Farkas Sándor, aki igazi lokálpatrióta, holott csak húsz éve él Balatonfűzfőn, a fővárosból költözött ide. Tagja több helyi civil szervezetnek, és nagyon szeret tenni a városért. Optimizmusa, kiváló humora, segítőkészsége párját ritkítja.