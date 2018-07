A béke és Isten elérése a céljuk

Krisztus dicsőítésére, Szűz Mária méltatására, valamint a Közel-Kelet békéjéért énekelnek együtt keresztények és muszlimok a Szeretet forrása nevű jordán kórusban, mely szombaton a református templomban lépett fel.

Két év után ismét Magyarországra látogatott koncertkörútja részeként a jordániai Fountain of Love, vagyis a Szeretet forrása nevű kórus, mely harmadik hazai állomásaként – Szeged és Budapest után – a balatonfőkajári református templomban adott koncertet szombat délután. A nyolcvantagú Fountain of Love 2002 karácsonyán alapult meg különböző felekezetekhez tartozó keresztények és muszlimok részvételével, ekkor még főleg karácsonyi énekeket adtak elő.

A kórus ökumenikus minősége révén az évek során a legkülönfélébb életkorú egyházi és világi tagok csatlakoztak a csoporthoz, 2015-re már több mint hetven tag gazdagította a kórust, zenészek és énekesek egyaránt. Elsődleges céljuk, hogy a dalok és himnuszok előadásán keresztül hozzásegítsék az embereket Isten eléréséhez, valamint a zene univerzális nyelvén keresztül elősegítsék a különböző vallások és felekezetek közeledését. Repertoárjuk változatos, különböző zenei stílusokat ötvöznek, a bizánci liturgia dallamvilága és a gregorián is megjelenik a bemutatott művekben. Balatonfőkajáron elsősorban klasszikus és modern nyugati, illetve bizánci műveket hallhatott a közönség. A jordán kórus több alkalommal szerepelt már például Szíriában, Líbiában, Palesztinában, Franciaországban, Németországban és Belgiumban is, de a Fountain of Love XVI. Benedek és Ferenc pápa szentföldi látogatásai alkalmából is szerephez jutott az ünnepi események során. A kórussal testvérkapcsolatot ápol a ferencesek fenntartásában működő budai Szent Angéla Gimnázium öregdiák kórusa, így a magyar ferencesek is részt vállaltak az idei koncertkörút megszervezésében.