A Cotton Club Singers zárta az idei VeszprémFest programját

A Cotton Club Singers szombati fellépésével ért véget az idei VeszprémFest sorozata. Nosztalgiakoncert volt, az együttes azt énekelte, amit a közönség várt tőle.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Negyedszáz volt a program címe, az 1995-ben alakult együttes tavaly szerette volna megtartani a jubileumi koncertet, Budapesten, a pandémia miatt azonban másként kellett időzíteni. Veszprém lett a helyszín, ahol az énekesek korábban együtt és egyesével is felléptek és ahol őket nagyon szeretik. Az együttes alapító tagjai Szűcs Gabriella, Zsédenyi Adrienn, Kovács Péter és László Boldizsár, Fehér Gábor belépése után lettek országszerte ismertek és népszerűek. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, több száz hazai koncertjük mellett a világ számos pontján szerepeltek, 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szólókarrierbe kezdő Zsédenyi Adriennt.

Fiatalként kerültek össze, együtt nőttek fel. „Teljesen tudattalanul, hályogkovács módjára dolgoztunk, óriási szerencsénk volt, nagyon jó lehetőségeket kaptunk” – nyilatkozták az együttes tagjai. Baráti társaságként, testvéri szövetségként léteztek. Nemcsak négy szólamú dalokat énekeltek, hanem szólókat és pár négyszólamúval díszítették azokat. A színpadon mindenkinek volt lehetősége megmutatni a saját egyéniségét, de ügyesen megtalálták az egyensúlyt, azt, hogy mindenki érvényesülhessen. 1999-ben eMeRTon díjat nyertek „Az év jazzegyüttese” kategóriában. A csapat 2009-ben tartotta búcsúkoncertjét. Egy nagy rendezvény kérésére ismét összeállt, visszatért Zsédenyi Adrienn is és most már öten mennek koncertezni. Nyolc órányi repertoárjuk van, válogatnak a dalokból, a próbafolyamat alatt hamar egy hullámhosszra kerülnek.

Így volt ez a veszprémi koncerten is, ahol Mészáros Zoltán, a VeszprémFest főszervezője köszöntötte a nézőket és elmondta, hogy jövőre hat napos lesz a fesztivál és ismét júliusban tartják. A koncerten a Cotton Club Singers pályafutásának legnépszerűbb slágereit adta elő, de elhangzottak az együttes nagy sikerű Sinatra és Abba estjeinek dalai is. Minden énekesnek jutott önálló szám, amelyben megcsillogtathatta tehetségét, de voltak duettek, triók és olyanok is, amiket négyen vagy mind az öten énekeltek. Egymást váltották a tüzes swingek, a musical részletek, régi slágerek és mai dalok. Cápadal a Koldusoperából, Björk Mily halk a lélek, Lehetetlen álom a La Mancha lovagja című musicalből, Tonight a West Side Story című musicalből, Björk Mily halk a lélek, Aretha Franklin A Natural Woman, Hot Jazz Band-összeállítás, Abba-dalok, Gimme!, Gimme!, Mamma Mia, Chiquitita, Sinatra-egyveleg, Somethin’ Stupid, zárásként Sinatra, Paul Anka My way és New York, New York, ráadásként Négy gengszter. Nehéz volna bármelyiket is kiemelni közülük, mert remek volt valamennyi; zenei ízlés kérdése, kihez melyik állt közelebb.

A koncerten közreműködött a Cotton Club Band és a Mendelssohn Kamarazenekar. A veszprémi zenekar korábban már szerepelt az együttessel, farsangi koncerten és színházi előadáson.

Pompás este volt, nagyszerű énekesekkel, elringató, nosztalgikus hangulatban. Tökéletes zárása az idei VeszprémFestnek.