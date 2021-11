A cseszneki vár kályhacsempéit is vizsgálják

A közös kutatási lehetőségeket, együttműködéseket előtérbe helyezve dolgozik már egy ideje a szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum. Nemrégiben utóbbiban rendeztek találkozót szakembereiknek.

Ezt ne hagyja ki! A gazdáknak magas árat, Márki-Zaynak sok pénzt adhat Bige László

M4 Múzeumi Konferencia – Múzeumok Együttműködésben címmel rendezett konferenciát a négy múzeum Veszprémben, a még 2020 augusztusában aláírt megállapodás alapján. Akkor kötelezték el magukat a tudományos együttműködés mellett. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének keretein belül már korábban is segítették egymás munkáját, de ezeket a szálakat regionális szinten szorosabbra húzták. Nemcsak közös kutatási projekteket terveznek, hanem a tapasztalatcserét is aktívabbá teszik, illetve a gyűjtemények feldolgozásában, restaurálásában, hasznosításában, a régészeti feltárások során is együtt dolgoznak.

A közös és az intézményi kutatásaikat évente konferencián ismertetik, a további lehetőségeket workshopon vitatják meg. Egy ilyen kétnapos találkozónak első alkalommal Veszprém adott helyet november elején. Az első napon mind a négy intézmény néprajzos, történész, régész, művészettörténész és restaurátor szakemberei tartottak előadásokat a folyó kutatásokról, majd a második napon tudományterületek szerinti szekciókban cseréltek tapasztalatokat, vitatták meg a további együttműködési lehetőségeket.

Pátkai Ádám Sándor régész a konferencián a Laczkó-múzeum régészeti osztályának munkáját mutatta be és ennek során beszélt arról, hogy az utóbbi időben több útépítés és nagyberuházás területén történtek Veszprém megyében megelőző feltárások és persze máshol is végeztek ásatásokat. Példákat is megemlített lapunknak arra vonatkozóan, hogyan használhatják ki a találkozón magukat képviseltető intézmények egymás bevethető kapacitását, hogyan vonhatják be egymás szakembereit a szakmai munkába, hogyan oszthatják meg egymást közt a tudományos előrelépést jelentő ismereteket, tapasztalatokat.

A veszprémi régész elmondta, hogy a cseszneki várból múzeumukba került kályhacsempéket már több évtizede raktárukban őrizték. Most egy szekszárdi kutató, aki épp erre szakosodott, aki régóta foglalkozik különböző korokban, különböző műhelyek által készített kályhacsempék típusaival, formavilágával, feldolgozza ezt a leletanyagot. Gyakorlottsága révén könnyebben juthat fontos megállapításokra és publikálhatja azokat. Hasonlóképp kerülhetnek Veszprémből egy-egy szakterület komolyabb értőjéhez a nagyvázsonyi várban fellelt kerámiák, kerámiadarabok, háztartási edények, fegyverek, fém leletek. Ezeknek a munkáknak, elemzéseknek, vizsgálatoknak az összegzését nem csak a régészek kapják meg. A Laczkó-múzeum online magazinjában ismeretterjesztő módon is közlik, azaz minden érdeklődő elolvashatja. Lapunkban is beszámolunk majd a friss eredményekről a kutatók nyilatkozatainak segítségével.