A Csigó Art Fest idei nyitó előadása is sikert aratott

A Csigó Art Fest kilencedik évadának nyitó előadására megtelt a koncertterem. Ötvös Csilla szoprán opera-énekesnő, a Magyar Állami Operaház Bartók–Pásztory-díjas magánénekese és tanítványai szereztek egy felejthetetlen estét a közönségnek.

A megnyitóünnepségen a háziasszony, Bartunek Katalin elmondta, hogy többszöri próbálkozás után a Vulkánonk Völgye Egyesület segítségével sikerült támogatáshoz jutni egy koncertzongora megvásárlására.

– Remélem, hogy a szezon végéig sikerül megvenni a hangszert – mondta Bartunek Katalin. A családias hangulatú kis koncertterembe harmadszor érkezett Ötvös Csilla, aki örömét fejezte ki, hogy itt testközelből láthatják a művészek a közönséget, a reakciókat. A magánénekes és tanítványai ízelítőt adtak Mozart, Puccini, Offenbach, Csajkovszkij, Erkel, Delibes műveinek áriáiból. A fesztiválnyitón közreműködött Nzala Fanny Dorotthy, Sütöri Ágnes, Bóka Kristóf, Farkas Tamás, Hegedűs Iván, zongorán Hegedűs Valér zongoraművész kísért az esten.

Másnap a sok elismerés, nemzetközi díj birtokosai, a szabadkai Görög nővérek adtak fergeteges négykezes zongorakoncertet. A Csigó malomban másodszor fellépő Görög Enikő és Noémi zongoraművész testvérpár pillanatok alatt közvetlen hangulatot teremtett a közönséggel. A nővérek tíz éve foglalkoznak kétzongorás és négykezes darabokkal, ez idő alatt sok zeneszerző megismerte őket, dedikáltak nekik eredeti műveket és átiratokat.

Sok más mellett Iván Sára Kodály: Háry János című daljátékát írta át részükre, a Görög testvérpár a fantáziából is adott ízelítőt. A közönség hallhatta tőlük Aleksandar Vujić szerb körtáncát, Debussy kis szvitjét. Gluck: Boldog lelkek táncát az Aladdin című film betétdalát. Felforrósodott a hangulat a Libertangótól, s a siker érdekében a lányok jó értelemben véve kissé szét is szedték a zongorát, így a siker nem is maradt el.

A fesztiválon tegnap a Virágok világa című, pódiumszínpadi előadás keretében a Németh István Péter verseiből összeállított virágcsokrot Bodza Klára színesítette virágénekekkel. Az esten Bayer Ilona újságíró beszélgetett a költővel. Az esemény keretében T. Szabó László festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. Ma Lélekhangok hegedűre és gordonkára címmel klasszikus és kortárs műveket, valamint improvizációkat ad elő Szirtes Edina Mókus hegedűművész és Rohmann Ditta gordonkaművész.