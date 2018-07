A Csigó Art Festen komolyzenei koncertek és képzőművészeti tárlat vár

Gyulakeszi Színek vonzásában – a műgyűjtés örömei címmel nyílt kiállítás Bayer Ilona magángyűjteményében levő kortárs alkotók műveiből a Csigó malomban a Csigó Art Fest keretében.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Bartunek Katalin iparművész a vendégeket üdvözölve arról beszélt, hogy a különleges helyszínen idén olyan színes palettát vonultatnak fel, amelyben a képzőművészet és a zene egyaránt bemutatkozik. A nyári nyolc koncert mellett azon kultúrát teremtőkkel ismerkedhet meg a közönség, akik maguk nem alkotók, de olyan gyűjteményeket hoznak létre, amelyeket örömmel bemutatnak másoknak is. Megköszönte Horváth Viola és Oláh Miklós támogatását, mint mondta, így néhány éve elindulhatott azon az úton, amely megteremtette a kulturális központot az épületben.

– Néhány napja jegyezték be a Csigó Malom kulturális és művészeti Központ Alapítványt, a kuratóriumban többek között Bayer Ilona is társam. Az ő képzőművészeti gyűjteményének egy szeletét ismerhetik meg most a látogatók, de még a tavalyi tárlatán bemutatott, Japánban készült fényképek is láthatóak – mondta Bartunek Katalin. Alt Andrea művészeti menedzser a kiállítást megnyitva beszélt arról, hogy Ilona otthonába lépve már az volt a benyomása, mintha egy kortárs művészeti tárlatra érkezett volna.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Negyven-ötven művész alkotásait véltem felfedezni a falakon, főként Pierre Székely magyar származású képzőművész munkáit. Úgy éreztem, ha ennyi remek munka van egy helyen, azokat a nagyérdemű elé kell tárni. Most ebből kapnak ízelítőt a látogatók – mondta Alt Andrea. Bayer Ilona vallott szolnoki gyökereiről, arról, hogy miként kerül kapcsolatba a művészettel. Szólt a családi életéről, a híradózásról.

– Abban az időben, kis pénzű értelmiségieknek nyílt egy műgyűjtő kör, havi fix összegért tartozhattunk festő, grafika, szobrász körbe. Én az előbbi kettőbe léptem be, így indult a gyűjtés. Aztán folytatódott, mert a kulturális téma a híradónál szakterületem lett. Akkor a híradóban a kultúra is helyet kapott, az adásnak közel ötmilliós nézettsége volt. Sok művész megajándékozott alkotásaival a forgatások során, kiállítás nyitásokra is felkértek. Közülük kiemelkedik talán a magyar származású, de külföldön lett híres Pierre Székely, valamint Szilárd Klára személye, akikkel baráti kapcsolatot is ápoltam évtizedekig, halálukig – mondta Bayer Ilona és a megnyitót követően, valamint másnap délelőtt tárlatvezetést tartott a két alkotó műveit bemutatva.

A megnyitó után operaesten hallhatta a közönség Mozart: Varázsfuvola című operája ismert áriáit Ötvös Csilla szoprán énekesnő és növendékei előadásában Balaton-felvidéki borkóstoló mellett. A Csigó malom Csigó Art Fest programsorozata július 14-én Chopin és a bécsi klasszikusok műveiből összeállított zongora koncerttel folytatódik Kovács Gergely zongoraművész előadásában. Július 20-án a Jávorkai duó előadásában klasszikus virtuóz vonós művek csendülnek fel.