A fellépőkkel együtt táncolt a közönség Csopakon

A település mindig is híres volt boráról, rendezett, szép strandjáról, közparkjairól, több évtizedes néptánchagyományáról, melyet az óvodában és az iskolában is oktatnak. A szépszámú érdeklődő most azonban nem a magyar néptánccal ismerkedhetett meg, hanem a finn és az izraeli hagyományokkal.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu Ha Finnország, akkor egyből a lappföldi Mikulás, a jégkorong-válogatott jut az eszünkbe. Holott a skandináv országban is nagy hagyománya van a néptáncnak. Csopakra három tánccsoport is ellátogatott. Az egyik az ország északi részéből, Oulu városából, míg a többiek Finnország déli részéből, Lahtiból jöttek. A finn sokkal inkább páros tánc, többnyire egy történetet mesél el. A párok egyenrangúak, a harmonikus együttmozgásra törekednek. Finnország nagy és sokszínű ország, a történelmi és földrajzi adottságokból adódóan a finn néptáncára nagy hatással volt például az orosz vagy a svéd udvari tánc. Itt nem különül el olyan élesen a néptánc a többitől, gyakran megjelennek benne azoknak a táncoknak a motívumai is, amiket az emberek a különböző szórakozóhelyeken lejtenek. A táncosok mazurkát, polkát és keringőt táncoltak, mindenki nagy örömére. Őket követte az izraeli Tzafit Yoav együttes, akiknek vezetője Barak Rebeka, harminchét évvel ezelőtt hozta létre a tánccsoportot. Az együttes a hazai szerepléseken túl, több alkalommal vett részt nemzetközi táncfesztiválokon. Tagjai 15–18 évesek, és fergeteges táncelőadást hoztak el Csopakra, ahol már nem először léptek fel, hiszen 10 évvel ezelőtti műsoruk is nagy sikert aratott. A táncegyüttest 1999-ben Jair Sapira díjjal tüntették ki. 2009-ben pedig ők adták a függetlenségi napi műsort Jeruzsálemben, a köztársasági elnöki rezidencián. A végén a lelkes fiatalok bevonták a finn tánccsoportot és a közönséget is, így igazi parázs hangulatot teremtve a vízi színpadra. Jó volt látni az önfeledt arcokat, a kisgyerekeket, akiket szintén feldobott a nem mindennapi műsor varázsa.