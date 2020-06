A fiatalokat szólítják meg a herendi múzeumban

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum a veszélyhelyzet elmúltával már nagyon várja, hogy újból kinyithassa kapuit és megmutathassák a látogatóknak a tavaly év végén befejeződött fejlesztéseket, melyeknek során megújultak és interaktívvá váltak a múzeum belső terei.

– A kulturális intézményeknek a 21. században már újfajta élményeket kell nyújtaniuk. A mai kor generációit másként kell megszólítani, mint ahogy azt 30-40 évvel ezelőtt tettük. Az innovációnak a múzeumokat is el kell érnie, a tudás- és ismeretanyag átadásának élménnyel kell párosulnia. A fiataloknak már nem elég, hogy üvegbúrák alatt megtekinthetik a régi idők megérinthetetlen porcelánjait, a mai kor megkívánja, hogy a műalkotások és látogatóik között élő kapcsolat jöjjön létre, amelyet interaktív eszközök alkalmazásával segíthetünk elő – vallja a fenntartó manufaktúra vezérigazgatója, Simon Attila.

A Herendi Porcelánművészeti Múzeum késő klasszicista, ma már műemlék épülete 1964-ben kapott hivatalos múzeumi engedélyt, és nyitotta meg kapuit. Az 1970-es években felújították, modernizálták, majd 2000-ben egy külső és belső teljes felújítást követően új állandó kiállítást alakítottak ki. Most, a legújabb fejlesztésnek köszönhetően, a porcelánmúzeum kiállítóterei interaktívvá váltak, és a kor igényeihez alkalmazkodva szépültek meg. A látogatókat új mágneses kirakójátékok várják belépéskor, az érintőképernyőn archív felvételeket böngészve merülhetnek el a manufaktúra közel kétszáz éves történelmében. Megismerhetik az egykori gyár életét, a porcelánkészítés munkafolyamatait, míg a porcelánok megszállottjai kvízjátékban és memóriajátékokban mérhetik fel tudásukat.

Ipartörténeti emlék a porcelánok égetésére szolgáló egykori kemence, amelynek belsejében animációs kisfilmet vetítenek, amely bemutatja azt a nehéz fizikai munkát, amely egy-egy égetőmester vállát nyomta egészen az 1960-as évekig. Az emeleten a kiállított tárgyak megismerését beépített tabletek segítik. További interaktív különlegességként 360 fokos tárgypanorámák tekinthetők meg egy-egy kiemelt herendi porcelánról.

A távol-keleti teremben kiállított műtárgyak, a terített asztal installáció, és az érintőképernyős információk fel­idézik a 19. század közepének étkezési kultúráját. Újdonság a terítés művészetéhez kapcsolódó készlet-összeállító játék, és mintatervező applikáció is. Az általános iskolások számára kutatófüzet is készült, amely a múzeumpedagógiai foglalkozásokon is használható lesz.