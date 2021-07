A gyöngyök kollázsként integrálódnak Varga Edina festményeibe

Varga Edina textil- és festőművésznek nyílt kiállítása az almádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban Gyöngyélet címmel. A tárlat augusztus 8-ig megtekinthető.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került az gyermekvédelmi törvény

Varga Edina Budapesten végezte el a képzőművészeti gimnáziumot szobrász szakon, és szintén a fővárosban az iparművészeti egyetemet textiltervezőként. Itt szerzett tanári és múzeumpedagógiai diplomát is. Tagja a Magyar Alkotóművészek és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Önálló és csoportos kiállításokon rendszeresen szerepel.

Festményeiben megjelenik az a spontán, lélekből felszakadó érzés és gondolat, amely a mindennapok tervezőtevékenységében nem tud megnyilvánulni. A Gyöngyélet című kiállítás anyaga ötvözet. A festő alkotásai átvándorolnak a textiltervező ruháira, melyeket gyöngysorok tesznek harmonikussá. A gyöngyök, csiszolt kövek egyes darabjai fotóként, kollázsként integrálódnak a festményekbe, így alkot egy különleges körforgást a festmény, a ruha és a gyöngy ebben a gyöngyéletben.

A tárlaton köszöntőt mondott Gulyás Judit Ferenczy-díjas textilművész. – Minden kiállításnak van története, néha többet, néha kevesebbet van szerencsénk belőle ismerni. Különös világ az alkotót inspiráló téma és az ő kapcsolata, amiből néha csak a vizuális lenyomat marad a miénk, bizony ajándék, ha előjönnek egészen személyes érintések is. – A tárlat címe is sejteti, hogy nem pusztán a gyöngyök miatt vagyunk itt, bár most mi is gyöngysort alkotunk ebben a teremben, egyedi és megismételhetetlen gyöngyszemekként most egy alkalomra fűzve állunk itt – mondta Gulyás Judit, majd kiemelte, hogy az elhunyt közös barátnő, Vörös Mária emlékére készült a kiállítás, aki a gyöngyöket örökül hagyta. Ezekből a gyöngyökből inspirálva születtek aztán a textilmintatervek, amelyek egyedi tervezésű ruhakölteményeken láttak napvilágot. A festményeken változatos kompozíciókban mutatkozik meg a gyöngyben rejlő ősi, kozmikus forma.

A kozmikus történések megismétlődnek a szubjektív történetekben is, de ezek lelki folyamatok helyett ugyanúgy hatást gyakorolnak a kozmoszra. Egy vizuális misztériumjátéknak lehetünk tanúi, ha megtekintjük ezeket az intuitív, érzékeny alkotásokat – hangsúlyozta Gulyás Judit.

A kiállításon közreműködött Dóra Attila zeneszerző, aki a festmények hangulatához illő improvizációkat adott elő.