A hálaadást ünnepelték a Tarczy iskolában

Idén tízéves a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola magyar–angol két tan­nyelvű tagozata, és tizedik alkalommal rendeztek hála­adásnapi műsort.

Hardi Tündétől, az iskola tagozatvezetőjétől megtudtuk, a hálaadásnapi ünnepséget az iskola amerikai lektorai indították el azzal a céllal, hogy az intézményben tanuló amerikai diákok bemutathassák nemzetük egy fontos családi ünnepét. – Azóta is minden évben megemlékezünk a hálaadásról. Bár már nincsenek amerikai tanulóink, a két tannyelvű oktatás fontos része az angol nyelvű országok kultúrájának, ünnepeinek megismerése. Ilyenkor a felsős diákok lehetőséget kapnak arra, hogy angol nyelven jeleneteket adjanak elő, és verseket mondjanak – magyarázta a tagozatvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kifejtette, az ünnep arról a közel négyszáz éves történetről emlékezik meg, amikor 102 puritán kelt útra Angliából az Újvilágba, hogy új hazát keressenek, ahol szabadon gyakorolhatják a vallásukat. 66 napos viszontagságos út után érkeztek meg a Mayflower nevű hajón Észak-Amerikába. Novemberben értek partot. Mivel nem rendelkeztek élelemmel és házakkal, így a telet a hajón töltötték. Tavaszra a telepesek fele megbetegedett és meghalt. A területen élő indiánok azonban a segítségükre siettek, megtanították őket a földművelésre, megmutatták, hogyan vadásszanak vadkacsára és vadpulykára. Egy évvel az Amerikába való érkezésük után a telepesek gazdag termést takaríthattak be. Ezért indián barátaikkal nagy lakomát tartottak, és hálát adtak az Úrnak a bőséges termésért.

– Az előadás mellett az aulát is különös gonddal díszítettük fel, hogy méltó legyen a tízéves évfordulóra. Az elmúlt egy évtized előadásait elevenítettük fel képekkel, melyeken régi diákokat fedezhetünk fel. Bertalan Ágnes kolléganőm készített egy „hálaadásfát” is, amelyen a levelek egy-egy olyan dolgot szimbolizálnak, amiért hálásak lehetünk: a családunk, az otthonunk, az iskola, a barátaink, az egészségünk és még sorolhatnám. Hiszen ez az ünnep arról is szól, hogy hálásak legyünk mindazért, amink van – emelte ki Hardi Tünde.

Az előadást Hardi Tünde állította össze, a szereplők felkészítésében és a dekorálásban pedig Bertalan Ágnes működött közre, valamint Francsics Ildikó, Butiné Kemenczki Anita, Lind Bernadett, Szabó Tiborné Hajnalka és Kohuth Helén ugyancsak hozzájárult a program sikeréhez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS