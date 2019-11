A határon túlra is eljut a Veszprémi Szemle

A Veszprémi Szemle tavaly volt huszonöt éves, az azt kiadó alapítvány tíz. Idén megújult a szerkesztőség. A kuratórium és a szerkesztőbizottság célja, hogy a lap ismert és elismert folyóirattá váljon, szakmai körökben is elfogadják, jegyezzék.

A Veszprémi Szemle várostörténeti tudományos-ismeretterjesztő folyóirat célja Veszprém város és annak környezete tudományos és kulturális érdekeinek szolgálata, a város történetének tudományos-ismeretterjesztő célú feltárása, bemutatása. Népszerű, tudományos-ismeretterjesztő írásokat, tanulmányokat közöl a történettudomány, azon belül a várostörténet területéről. Időről időre tematikus összeállításokkal, különszámokkal jelentkezik. Hagyományos és online megjelenésével aktív tényezője, alakítója és közvetítője Veszprém tudományos és kulturális életének.

A Veszprémi Szemle folyóiratot 1993-ban alapította Tölgyesi József főszerkesztő a veszprémi önkormányzattal közösen, 2008-ig 12 lapszám jelent meg. Hosszú előkészület után, 2008-ben hozták létre a lapot kiadó Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítványt, a kuratórium elnökének Faa Juditot választották. A versenyszférából érkező kuratóriumi elnöknek volt a feladata, hogy a folyóirat finanszírozása megbízható, kiszámítható legyen. Az első két szám (13., 14.) nyomdai kivi- telezését a Faa Produkt Kft. készítette, a későbbieket pedig az OOK Press Kft. A folyóirat negyedévente jelenik meg, 700 példányban.

– Az első feladat az arculatváltás volt – mondja Faa Judit. – Be kellett bizonyítani, hogy életképes a folyóirat. Az állandóság, megbízhatóság alapja, hogy negyedévente megjelenünk, az első időszakban ez nem volt egyszerű. 2010-től, Csiszár Miklós főszerkesztése idején sikerült megvalósítani az évi négy lapszámot. A szerzői kör elkezdett bővülni, és pályáztatás útján kaptunk támogatást a várostól is.

A Veszprémi Szemle ingyenes kiadvány. Magánszemélyektől és a versenyszférából is érkezik támogatás, a szerzőknek fizetnek honoráriumot, bár ötven százalékban lemondanak arról.

A folyóiratot Faa Judit terjeszti, a bemutatókon rendszeresen elfogy 200–250 példány. A lapot az általános és a középiskolákba is eljuttatja, a jövőben szeretne a pedagógusokkal és diákokkal aktívabb kapcsolatot kiépíteni. A folyóirattal párhuzamosan – nem meghatározott rendszerességgel – az alapítvány kuratóriuma Veszprémi Szemle Könyvek sorozatot indított. 2006-ban jelent meg az első, 2018-ban a 11. kötet. A kiadványoknál szintén érvényesült az az elv, hogy csak Veszprém történetéről, a városról szóló vagy ahhoz kötődő írások jelenjenek meg. A könyvek kiadásának vezérelve, hogy megfelelő alapot adjon a tervezett Veszprém város monográfiájához is.

A Veszprémi Szemle Könyvek maximum 500 példányban jelennek meg. Több kötet a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsággal közösen végzett munka eredményeként jelent meg: A veszprémi honvédek hadtörténete, A veszprémi túszság története, A veszprémi hetes tüzérek, idén pedig A vidéki fiskális Rupert Rezső (1880–1961).

– Sok olyan forrásanyag van, amit még össze kell gyűjteni. A tősgyökeres, lokálpatrióta veszprémieknek fontos, hogy ezeket az anyagokat közöljék. A Veszprémi Szemle nemcsak a kutatóknak, de mindenkinek publikációs felületet jelent; célunk, hogy a tanulmányok tárgyalásmódja, stílusa, nyelvezete befogadható és érthető legyen az adott tudományterületet nem művelő kutató és érdeklődő számára is. A Veszprémi Szemle a határon túlra is eljut, a városból elszármazottak és családtagjaik is olvassák.

Az alapítvány fennállásának tizedik évfordulóján átalakítás kezdődött. 2019 januárjában új szerkesztőbizottság jött létre, a Földesi Ferenc főszerkesztő irányította szerkesztőség munkáját tanácsadó testület segíti. A szerkesztőségben és a tanácsadó testület tagjai között helyet kaptak a tudományos minősítéssel rendelkező kutatók és Veszprém várostörténeti, helytörténeti kutatásának elismert szakemberei és a honismereti kutatás művelői. Legfőbb céljuk, hogy a Veszprémi Szemle ismert és elismert folyóirattá váljon. Ez egy többéves folyamat, amely jelentette a szerkesztőbizottság újjászervezését, a tudományos folyóiratokkal, kiadványokkal kapcsolatos szakmai előírások bevezetését és folyamatos teljesítését, majd az akkreditációt. Fontos, hogy a lapot szakmai körökben is elfogadják, jegyezzék – véli a kuratóriumi elnök.