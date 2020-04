A home office dicsérete egy tapolcai irodalmártól

Németh István Péter költőt lakóhelyén találta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet mint előnyugdíjast. Januártól akaratlanul is a Maradj otthon! parancsát igyekezett otthonában teljesíteni, szépirodalmi munkákon dolgozva tovább. Könyvjelző lett a távolsági buszbérletéből, s ismét tanulja a helyben maradás művészetét. Levélsoraival együtt küldi írásait barátainak s a szellemi műhelyeknek.

„Rilke 1902-ben Párizs alléiban (kettős fasoraiban) jár magányosan és nyugtalanul, s elfoglaltságai között a séta mellett három dolgot említ: virraszt, olvas, levelet ír. Igen, levelez. Rásütötték vádként, hogy csak a levelei kapcsolták az élethez. Fordítója, Vörös István visszakérdezett: Miért, hány embert ennyi sem köt a világhoz? Németh László magas vérnyomása miatt választotta picinke sajkodi házát, puritán certosáját, ott írta legszebb esszéit. Tudta, a gályapadból laboratóriumot is lehet teremteni.

Két nagy trauma érte a modern embert a 20. és a 21. században. Az első akkor sebezte meg, amikor azáltal veszítette el biztonság­érzetét, hogy élete nagyobb részét már nem tölthette az otthon falai között. A másikat most szenvedi el, hogy az azóta örök mozgásra esküdött lendülete éppen visszakényszerül az otthonába. Végtelen esélyek helyett a látszólagos vagy tényleges szorultságba. Mennyezet és padló határai között telik időnk. Kedves művészpéldáim látnak el mintákkal, hogy mégsem lehet elhagyni azt a tevékenységet, ami egyedül képes az embert megmenteni, legyen az alkotás, játék vagy humor. André Kertész őszikés fotóit csodáltam. Felesége halála után már alig hagyta el a szobáját, de egy Polaroid masinával színes csodákat művelt. Ha kinézett az ablakon, akkor is kezében volt a fényképezőgépe, szinte minden triviális mozdulatából remekmű lett.

Diákkoromban Tandori Dezsőt sem nevettem ki, aki Budán, Lánchíd utcai lakásába vonult vissza, ahová sebzett szárnyú madarakat, fészekből kiesett fiókákat menekített. Kisfaludy Sándor Badacsonyban bizonygatta, hogy „az ember házi állat”, Csányi Vilmos pedig napjainkban, hogy „az ember alapvetően szelíd lény”. Vachott Sándor, akinek felesége, Csapó Mária a nemesgulácsi temetőben nyugszik, a következő epigrammát írta a családról: „Áldott a hajlék, melyben hű nő keze rendez, / s melyben a rendet feldúlja piciny­ke gyerek.”

1831-ben Berzsenyi Dániel niklai birtokáról Halimbára, lánya hajlékába futott a kolera elől. Családi idillből vehette ki részét, s megmenekült. (Kazinczy nem élte túl a járványt, miképpen Kaffka Margitot is elvitte a spanyolnátha. Kosztolányi Dezső is megkapta a vírust, ő kigyógyult belőle, de a szagokat-illatokat onnantól nem érezte.) Szóval: irodalommal foglalkozom. Szerepnek számomra ennyi elég, bőven ellát föladatokkal. Ahogyan a régiek mondták: élni segít. Szeretném födél alá hozni Papp Árpád költői világáról készülő komolyabb pályaképemet; ne rajtam múljon, hogy, majd ha elfáradt a vész, napvilágot lásson. Papp Árpád hitvallása az volt, hogy nemet kell mondani a pusztulásra. Talán testamentuma szerint ellenkedem otthonülő természetemmel, hogy három hét után igen hiányozni kezdett a színház, a mozi s minden, ami bezárt. Remélem, ez így is van rendjén.

Emlékszem, mennyit nevettünk annak idején Gyurkovics Tibor komédiájának veszprémi bemutatóján. A Fekvőtámaszon. Egy cédulára is ráfér az a Röpimája, amit mostanában újra kisimítottam: Utolsó percig élni kell / még akkor is ha nem lehet / lelked sötét sebeivel / kiengesztelni istened / törölje meg kezeivel / bűneid gyöngyös homlokát / utolsó percig élni kell / vagy még tovább.”