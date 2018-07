A Jávorkai fivérek szerveznek mesterkurzust a Csigó-malomban

Jávorkai Sándor hegedűművész és öccse, Jávorkai Ádám a gyulakeszi Csigó-malomban mesterkurzus szervezésére készül.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A kultúra és művészetek malmában, különleges helyszínen, akár a Balaton-felvidék nemzetközi zenei iskoláját is létrehozhatják ily módon. A testvérpár immár hatodik alkalommal lépett fel a malom koncerttermében, ennek apropóján beszélgettünk. Mint elmondták, miközben vendégprofesszorok Tokióban és Szöulban ugyancsak tanítanak, rengeteget koncerteznek. A közelmúltban jöttek meg a szlovéniai Bled fesztiválról, korábban Koreában vettek részt egy fesztiválon és mesterkurzuson.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hazánkban kevesebb fellépésünk van, de most éppen a szombathelyi szimfonikusokkal játszom a hónap végén – mondta Ádám. Vallotta, hogy kedvenc szerzőjük a hazai kortársak képviselője. Dubrovay Lászlót a 21. század legnagyobb zeneszerzőjének tartják. Személyes kapcsolatban állnak vele, több művet is írt számukra. A Vigadóban legutóbb a Concerto zenekarral játszották a Hegedűversenyt, amelyet ugyancsak nekik írt a Kossuth-díjas zeneszerző. – Nagyon szeretjük Haydn, Schubert, Paganini műveit, de Kodályhoz hűek maradunk. Bármerre járunk a világon, mindenütt játsszuk a műveit. Meglepő, de külföldön legalább annyira ismerik Kodályt, mint itthon, ez pedig igazán nagyon jó érzés. Ázsibában minden zenész a Kodály-szisztémát tanulja, szeretik, tisztelik őt – mondta Sándor.

Megtudtuk továbbá, hogy a Jávorkai fivérek első alkalommal tartanak kurzust Gutensteinben, ahol Rados Ferenc Kossuth-díjas magyar zongoraművész is tanított. – Szeretnénk ott felépíteni egy nagy fesztivált és zenei versenyt, ahol elsősorban a magyar kortárs zeneszerzők műveit propagálnánk oly módon is, hogy a verseny minden fordulójában szerepelne egy magyar kortárs műve, amelyet kötelező előadni. Így a mai magyar kultúrát is népszerűsítenék – teszi hozzá Ádám, aki testvérével együtt már kisgyermekkorában Ausztriába került. A szülők korán elkezdték a fivérek zenei oktatását, így nem sok kiskori élmény köti őket a Balaton-felvidékhez, a tóhoz. – A nyarak már akkor is zenéléssel, nyári egyetemekkel teltek Szlovéniában, Japánban. Kicsit kevesebb kapcsolatunk volt hazánkkal, de mi mindenhol magyar művészek maradunk és a magyar kultúrát népszerűsítjük – szögezte le Sándor.

A Jávorkai testvérek azonban az utóbbi években már szinte hazajárnak Gyulakeszibe, ahol a Csigó-malom nyári fesztiváljainak rendszeres fellépői. Szoros barátság fűzi őket a tulajdonoshoz, Bartunek Katalinhoz és a fesztiválok másik szervezőjéhez, Bayer Ilona televíziós műsorvezetőhöz ugyancsak. A fivérek hazai kötődését bizonyítja, hogy számukra néhány évvel ezelőtt az osztrák állam állampolgárságot ajánlott fel, ők azonban nem fogadták el azt. Ádám vallja, hogy mióta családot alapított és két kisgyermek édesapja, még fontosabbnak érzi, hogy kötődjön Magyarországhoz. Jobban felértékelődött számára a magyar nyelv iránti szeretet, tisztelet. Feleségével és a gyerekekkel itt és Ausztriában él, de csak magyarul beszélnek a kicsikkel.