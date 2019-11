A kamera előtt és mögött is helyt állt az előszállási Marton Pál

November 15. és 17. között Veszprém megye több pontján, köztük a szentkirályszabadjai szellemvárosban forgatták az Utóhatás című posztapokaliptikus rövidfilmet, mely egyben a Fejér megyei fiatalember első filmes munkáját jelentette. Vele beszélgettünk élményeiről.

Marton Pál, avagy művésznevén Scrap, a zene világa és a drónozás után most a filmezés területén is kipróbálta magát, mindjárt rögtön több pozícióban is, hiszen nemcsak légi felvételeivel és hangmérnöki tudásával emelte a készülő Utóhatás című rövidfilm minőségét, hanem két kisebb szerepben színészként is helyt kellett állnia.

– Videoklipben már többször is szerepeltél, filmben viszont most először. Hogyan ért a felkérés és mennyire volt más a feladat?

– Bár a filmezés számomra teljesen ismeretlen terület volt eddig, a felkérést nagy örömmel és izgalommal fogadtam. Az első perctől kezdve azon törtem a fejem, hogy miképpen adhatnék hozzá a produkcióhoz, de úgy érzem, a feladatok lényegi részének működőképes kivitelezése Gallai József és Elekes Gergő rendezők érdeme, hiszen az ő instrukcióik alapján cselekedtem. Amikor a főszereplőket láttam játszani, akkor értettem meg igazán, hogy nem is olyan könnyű dolog a színészet, hiszen csodálatosan hozták arcuk legkisebb rezzenésével is azt az érzelmi hangulatot, melyet a film megkívánt.

Feladatként teljesen más élmény volt. A videoklipek általában saját dalokhoz készültek, ahol önmagam elképzeléseit, érzelmeit kellett megmutatnom. Most viszont két másik személy bőrébe kellett bújnom, ami a szerepek passzivitása ellenére sem volt a megszokott természetességgel kikövezve. Ennek ellenére sokkal jobban élveztem, mint egy klipforgatást.

– Mi volt pontosan a feladatod? Úgy tudom, hogy a kamera mögött is aktívan tevékenykedtél.

Két kisebb, rövid időre megjelenő karaktert játszottam, amire azért volt lehetőség, mert az egyiknél egyáltalán nem látszik az arcom, a másik esetében is csak részlegesen.

Emellett a filmben szerepelnek légi felvételek is, melyeket részben én készítettem el drón felhasználásával. Számos jelenetben feleltem a hang rögzítéséért, tehát úgynevezett boom operátorként is tevékenykedtem a forgatás során.

– Dolgoztál már valaha ekkora stábbal?

– Eddig nem volt szerencsém ekkora létszámú csapattal dolgozni, de a projekt komolyságára való tekintettel az a meglátásom, hogy kifejezetten jót tesz, ha több személyre vannak osztva a feladatok, így mindenki jobban tud koncentrálni a rá bízott folyamatra, ami akár a végeredmény meghatározó tényezője is lehet.

– Szeretnél még a jövőben filmekben részt venni?

– Egy ilyen forgatáson bizonyára érheti az embert kényelmetlen helyzet, amikor ki kell lépnie a komfortzónából – gondolok itt például az időjárási és környezeti tényezőkre, vagy a hosszantartó ébrenlétre – ahogyan ez a szóban forgó Utóhatás című film esetében is történt, de ezek a dolgok egytől-egyig eltörpülnek az alkotás okozta extázisban. Nagyon élveztem a munka minden szegmensét, így ha lehetőségem lesz, mindenképpen örömmel vállalom a részvételt újabb filmes projektekben.

– Színészi pályád startjaként is tekinthetünk az Utóhatás című filmre?

– Mivel ez volt az első ilyen jellegű felkérésem, ezen a kérdésen nem gondolkoztam el mélyebben, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejemben a lehetőség. Jelen pillanatban nem tudom felmérni, hogy alkalmas lennék-e erre a pályára, bár gyermekkoromban aktív tagja voltam az iskolai irodalmi színpadnak és örömmel alakítottam szinte bármilyen karaktert. Hasonlatnak talán szélsőséges, elvégre itt most nem Móra Ferenc: A Didergő király színpadi megjelenítéséről van szó, hanem egy kőkemény, poszt-apokaliptikus világban játszódó, komoly üzenetű filmről. Mivel azonban alkalmam volt közelebb kerülni az alkotás ezen irányzatához, és minden percét élvezettel éltem meg, nyitott vagyok, és ha úgy alakul, akkor boldogan veszek majd részt segédszínészként, színészként a jövő filmjeiben.

– Zenészként is hallhattak már Rólad olvasóink. Tervezed mostanában valamilyen új dallal, klippel meglepni a közönséget?

– Nem túl rég volt egy megközelítőleg másfél éves inaktív időszakom, de az elmúlt hónapokban újra írni kezdtem. Kicsit félek attól, hogy a komolyabb hangvételű dalokra egyre kevesebben lesznek vevők az idő múlásával, de ezt a vonalat valahogyan mégsem tudom elengedni. Van olyan egyelőre kiadatlan zene, amihez tervezünk videoklipet. Ami viszont nagyon boldoggá tesz, hogy a fent említett film rendezőpárosa felajánlotta segítségét a jövőben készülő alkotásaim eszmei és képi megvalósításához. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, számomra ez egy óriási megtiszteltetés, és biztos vagyok abban, hogy ami a kezükbe kerül, az végeredményként csak jó lehet. Ráadásul nagymértékben motivál a tudat, hogy ilyen kvalitású alkotók állnak mellettem, szóval minden bizonnyal hallható és látható leszek a jövőben is.

Scrap mellett további megyei érintettsége is van a várhatóan 2020 februárjában megjelenő kisfilmnek, hiszen az előszállási rapper mellett a drónfelvételekért a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke, a zichyújfalui Pál Károly felelt. Utóbbi már a film koncepciós előzetesének elkészítésében is részt vett Szaniszló Mónikával kiegészülve, melynek segítségével sikerült támogatókat szereznie az alkotóknak a produkcióhoz.