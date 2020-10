A karanténidőszak dalai szóltak Ajkán a Hangadóktól

Az esélyegyenlőség jegyében rendezett napon idén a járvány miatt csak koncerteket rendeztek.

A szervező Molnár Gábor Műhely Alapítvány intézményvezetője, Lovas Irén megnyitóbeszédében arról szólt, hogy a vírushelyzet miatt manapság sajnos háttérbe kerül az esély- egyenlőség témája is. Pedig ahhoz, hogy a másik másságát el tudjuk fogadni, az kell, hogy önmagunkat elfogadjuk, úgy, ahogy vagyunk, tökéletlenül. Azt szintén el kell fogadnunk, ha megbetegszünk, mert nem tudhatjuk, kit támad meg a vírus.

– Az esélyegyenlőséghez pedig egységesség kell, amit Ajkán az évek során megéltünk. Most emlékeztetni szeretnénk a várost, hogy a sérültek igénylik az egységet, mi adjuk magunkat, gyertek ti is – mondta Lovas Irén.

Az eseményen a Hangadók zenekar mutatta be a karantén időszaka alatt tanult zeneszámokat. Vezetőjük, Pallagi Attila hangsúlyozta, hogy a zene terápia is a tagok számára, ami segített átvészelni a karantén időszakát. Az esten fellépett a Hidasi Réka Rock Band is, amely ebben a felállásban utolsó koncertjét adta.