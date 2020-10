A Kenesét választók az író igaz barátai

A napokban tartották meg Mészöly Sándor Igaz barát című kötetének bemutatóját a tájház udvarán.

A könyvbemutató családias hangulatú térben, a nemrég megújult tájház udvarán kapott helyet, ahol a helyiek és a városvédők vendégelték meg a résztvevőket, valamint ajándék köteteket is lehetett nyerni. Mészöly Sándor író a bemutatón köszönetet mondott támogatóinak, hogy segítették őt.

– Hálás vagyok, hogy ezen a helyszínen mutathatjuk be a könyvemet, hiszen sok élmény és emlék köt a tájházhoz. Az én édesapám levele is megtalálható a tájházmúzeumban, aki még a Don-kanyarból írt. Örömmel tölt el, amikor végignézek az itt kiállított eszközökön is, hiszen valamikor a 80-as évek elején mi magunk újítottuk fel őket, hogy megőrizzük az utókornak – mondta el köszöntőjében Mészöly Sándor.

A kötetnek erős kötődése van, nemcsak az író által, de tartalmában is Balatonkeneséhez. A helyiek felismerhetik magukat vagy szomszédaikat a történetekben. Az író úgy fogalmazott: számára mindenki, aki Balatonkenesét választja végső lakóhelyéül, igaz barát.

A kötetről Nagy Krisztina beszélgetett az íróval, a könyv több mint száz oldalán 25 próza olvasható, amely erős táj- és jellemábrázolásokkal és kedves történetekkel szórakoztatja azokat, akik kézbe veszik.

A könyvbemutatón a Sunsex Lux együttes működött közre.