A költő pályaívét ismerhetjük meg A napcsíkos darázshoz kötetből

A Mini Ünnepi Könyvhét rendezvényt idén új helyszínen, a veszprémi várban, a Művészetek Háza – Dubniczay-palota udvarán tartják szeptember 14-17. között.

A szerdai napon többek között Géczi János A napcsíkos darázshoz kötetéről is beszélgetett a szerzővel Kilián László, a Művészetek Háza igazgatója. A gyűjteményes verseskötet idén jelent meg, és több mint négy évtizedes úton kísérhetjük végig benne Géczi Jánost, szálláshelyeit tekintve a hajdúsági szülőföldtől a szegedi egyetemi éveken át Veszprémig, a Balaton-felvidékig és onnan újra és újra barangolásra indulva a Mediterráneumba.

Szellemi-művészi kibontakozására nézve pedig ez az út a természettudományos világlátás állomásait jelenti, a hetvenes évek végi neoavantgárd eszményektől a magát a természetbe beleíró, jelhagyó ember szerepéig. A napcsíkos darázshoz Géczi János költészetének keresztmetszetét adja. Nem „összes”, inkább a pálya ívét hivatott minél erőteljesebben, karakteresebben fölrajzolni. Külön öröm volt ismét a könyvhét programjában találkozni Géczi Jánossal, aki Veszprém meghatározó művésze, és aki éppen ezen a héten kapta meg nagydoktori címét.

Kilián László, a rendezvény főszervezője elmondta, a veszélyhelyzet miatti korlátozások tették szükségessé a fesztivál helyszínváltozását és a családiasabb megjelenését. – Nem szeretnénk feladni a hagyományunkat, miszerint a Kossuth utcára települ ki a könyvhét, az idei alkalom ilyen tekintetben is rendhagyó lett. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatása már a nyitónapon megmutatkozott, hiszen a nyitónapon a Veszprém-Balaton (VEB) 2023 Veled nevű programján a kulturális főváros művészeti és kreatív projektjeit ismerhették meg az érdeklődők – tette hozzá Kilián László.

Az igazgató kiemelte, a fesztivál kvintesszenciája nem változik, tehát a könyvek állnak a reflektorfényben minden mennyiségben. Az EKF projekt tette lehetővé, hogy első kötetes szerzőket is köszönthetnek a fesztiválon, ezt a törekvést pedig a jövőben is szeretné folytatni a fesztivál. – Négy első kötetes szerzőt is bemutatunk a Mini Könyvhéten. Ennek keretében például Éltető Erzsébet Szív/rag/tapasz című verseskötetét is megismerhetik a fesztiválra érkezők, amit Fenyesi Ottó József Attila-díjas költő is nagyon erős kötetként értékelt – mondta el az igazgató.

Az új helyszín szerencsére nem befolyásolta negatívan a nézőszámot, idén is rengeteg érdeklődőt megmozgatott a könyvhét, pénteken pedig ismét a családok és a gyermekek kerülnek a középpontba, játékos vetélkedőkkel és irodalmi témájú játékokkal készülnek a szervezők.