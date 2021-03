A közönség visszajelzése nagyszerű dolog – vallja a Wetwood frontembere

A Wetwood egy veszprémi zenekar. Csonka Péter, a formáció énekes-gitárosa szerint pop-, rock-, funkyzenét játszanak.

– Apai ágon az egész családom zenész, úgyhogy mindig is jelen volt az életemben a zene – mesélte lapunknak Péter. – Úgy tűnik, predesztinálva voltam, hogy fogok ezzel foglalkozni. A Wetwood? A zenekar 2003-ban alakult, egy gyerekkori barátom és az ő egyik barátja volt a mag. Először feldolgozásokat játszottunk, és kerestük a fellépési lehetőségeket. Veszprémben és környékén ekkoriban be is indult a zenei élet; a Várkertben, a Patrióta Lokálban éppúgy felléptünk, mint a Balaton-part pubjaiban.

Aztán szépen eljutottak abba a stációba, amikor elkezdtek saját zenéket írni. 2009-ben már lemezük jelent meg egy fővárosi kiadó jóvoltából. A zenekar többször átalakult, hiszen többen és kevesebben is alkották azóta a veszprémi bandát. Mostanában – a pandémia előtt – az is előfordult, hogy duóban léptek fel Péterék, de a színpadon vannak, zenélnek.

– Nekünk az volt a szerencsénk, hogy a Wetwood komolyabb ügy volt, mint egyfajta szabadidős tevékenység, igaz, sosem volt megélhetés – magyarázta Csonka Péter. – Elég sok energia és pénz van benne, hogy egyben legyen a formáció és a repertoár, ám nem vált megélhetéssé. Az elmúlt egy évet nézve úgy érzem, ez nem volt rossz döntés… Nem akartunk megélni belőle, mert láttuk, hogy miféle kompromisszumokat kell kötni ezért. Ha valamit csinálsz, nem árt, ha szereted is. A zenélésre ez különösen igaz. Addig csináljuk és csináltuk, ameddig jólesik és szeretjük.

A koncertélmények kapcsán a környékbeli és veszprémi fesztiválokat emelte ki a Wetwood zenekar frontembere.

– Nagy élmény volt a Sing, Sing, Sing, ami a Veszprémi Petőfi Színházzal közös produkcióink volt – tudtuk meg a frontembertől. – Ez a Veszprém Arénában egy hatalmas, ezreket vonzó koncert volt. Nagyon szeretem ugyanakkor a kisebb pubos, teraszos fellépéseket, ahol bensőségesebb a kapcsolat a közönséggel. De minden koncertnek megvan a varázsa!

A Wetwood egyébként alapvetően nyári zenekar, az év közepén többet muzsikálnak, mint télen.

– Mivel tavaly a nyár nyitott volt, nekünk óriási kiesést most nem okoz a jelenlegi helyzet. Igen, persze, próbálunk, bővítjük a repertoárt, ám az elmúlt hetekben legfeljebb otthon gyakorolhattunk. Online vagyunk kapcsolatban, mint majd’ mindenki – mondta a Wetwood énekese. – A zene sok barátot, jó kapcsolatokat, zenésztársakat adott nekünk. A zenédre, amikor emberek figyelnek, és adnak egy jó visszajelzést, az nagyszerű dolog és hatalmas energia. Ezután napokig a föld felett jársz. Erre most nagy szükségünk lenne már! Ez a helyzet, ami most van, mentálisan is nagyon megterhelő.