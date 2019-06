A Lásho Lecsó koncertjével nyitott az inotai Hidasház

Telt házas koncerttel indult az inotai kultúrsziget 2019-es szezonja. Nem is csoda, hiszen a visszatérő vendégnek számító Lásho Lecsó legutóbb is emlékezetes koncertet adott a Hidasházban.

Érdekesség, hogy az autentikus cigány zenét játszó zenekar egyik tagja sem tartozik a zenéjükben képviselt nemzetiséghez, ám missziójuknak tekintik a kiveszőben lévő zenei kultúra népszerűsítését. A zenekar megálmodója, Harmat József húsz éve találkozott először a hagyományos cigány népzenei hagyományokkal, ekkor határozta el, hogy nemcsak felkutatja, hanem az eredeti dalok újrahangszerelésével terjeszteni is fogja az Európa-szerte fellelhető nép zenei kultúráját.

Lásho Lecsó néven több mint tíz éve kezdte el misszió­ját az együttes, azóta ugyan változó formációban, de teljesítik küldetésüket. Felkutatják, lejegyzik a cigányság még fellelhető eredeti zene- és dalkultúrájának gyöngyszemeit.

Nemcsak muzsika volt azonban az esten, a házigazdákat és a fellépőket is meglepte a szezonnyitó előadáson ­Váradi Anikó és Váradi Sándor rögtönzött táncműsora. A Lásho Lecso vezetője szerint ők az ország legjobb nem cigány származású cigány táncosai. Harmat József véleményét az is igazolta, hogy a táncra kifejezetten alkalmatlan színtér ellenére könnyedén perdült táncra a páros, fokozva az egyébként is emelkedett hangulatot.

Körmöci Judit és Kiss János szervezésében a Hidasház a tervek szerint legközelebb június 16-án nyitja ki újra kapuit. A rendezvény vendége az Ősi Kovács Alkotóműhely lesz, akik egy zenés-irodalmi esttel, valamint egy kamarakiállítással is meglepik majd az érdeklődőket.