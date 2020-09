A létezés alapkérdései: bemutatták Bálint Bánk első verseskötetét

Bálint Bánk első verseskötetét mu­tatták be a napokban az Utas és holdvilág Antikváriumban.

A pszichológusként több évtizede dolgozó szerző Látleletek az ifjúkoromból címmel, saját kiadásban megjelent kötete 17 és 23 éves kora között írt verseiből ad válogatást. A rendkívül tömör, többnyire három-négy soros, haikuszerű, sodró ritmusú versek többsége a létezés alapkérdéseivel, valamint az elmúlással foglalkozik. A kötet versei közül megírásuk időszakában több megjelent az Élet és Irodalomban, a Vigíliában, illetve antológiákban is.

Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel – aki a pannonhalmi bencés gimnáziumban tanította Bálint Bánkot – arról beszélt, a művész képes arra, hogy a megfoghatatlant megragadja és a kimondhatatlant kimondja. Hozzátette, aki verset ír, birkózik önmagával, és rádöbben arra, hogy minden hiány, gyötrelem mélyén ott van a teljesség.

– Bálint Bánk gyötrődő versei közelebb segítik az olvasót a titokhoz, hogy megnyíljunk a teljesség előtt – olvasta fel a kötet általa írt előszavát Korzenszky Richárd.

Bálint Bánk a bemutatón elárulta, a kötetben megjelent versek és a fiatalkori versírás nagyon sokat jelentettek számára, mert megvédték a lelkivilágát és az önbecsülését. Kitért rá, jó ideje tervezte, hogy kötetbe rendezze a műveket, amelyekkel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a művek, ahogy a megírásukkor számára, úgy most a befogadóknak, az olvasóknak is segítségükre lesznek. A szerző kérdésünkre elmondta, a versek sokat segítettek neki, hogy megfogalmazza magának a fiatalkori nehézségeket. Az olvasóktól már több olyan visszajelzést is kapott, hogy a művekben taglalt problémákkal szembesültek, de nem tudták olyan pontosan megfogalmazni, ahogy a versekben olvasták.

A kötetben többségében a létezéssel, az elmúlással foglalkozó művek szerepelnek. A szerző szerint ezek egész életünkben aktuális kérdések, de míg a fiatalok keresik a választ ezekre, a felnőttek többsége ezt már nem teszi. Bálint Bánk kérdésünkre arra is kitért, hogy 1980 óta elvétve írt, de az utóbbi időszakban, az időskor által felvetett kérdésekre válaszul ismét elkezdett verseket írni, amelyek idővel újabb kötetté állhatnak össze.

Hordós Csaba pedagógus, a kötet szerkesztője arról beszélt, a polgári létet és a művészi alkotást sokan szembeállítják, ő azonban Bálint Bánk példája nyomán is úgy vélte, a két életforma nem zárja ki egymást. A kötet összeállításában Présingné Baracskai Erika segítette a szerzőt. A bemutatón Veresné Petrőcz Mária énekművész zsoltárokat és népdalokat énekelt. A rendezvényt dedikálás zárta.MAR