A mencshelyi csipke köré szerveznek programokat

A 2020-as hungarikumpályázaton a község önkormányzata a Mencshelyi értékek nyomában – értékszemle előadások, kiállítások és értéktúra megvalósításával címmel pályázott, és nyert egymillió 80 ezer forintos támogatást a nyári programokhoz.

A Balaton-felvidék peremén található Mencshely fő értékeit a gazdag épített örökségén felül, a természeti értékei, és szellemi örökségének széles köre adják. A Veszprém Megyei Értéktárban is szereplő Mencshelyi vert csipke köré több programot is szerveznek majd, melyekkel az a célkitűzésük, hogy a falu lakosságán és a nyaralóközösségen, illetve a térség más településein élőkön kívül a régi mencshelyi családok elszármazottjait is elérjék.

A találkozási lehetőségként is funkcionáló, 2021. június 26-27-i programokkal erősíteni kívánják a közösséget, és életben tartani a távolabbi kapcsolatokat. Emellett szeretnék továbbvinni a hagyományok gyakorlását, fenntartani az érdeklődést a helyi értékek iránt, és további értékteremtésre ösztönözni a település iránt elkötelezetteket. Ennek jegyében szerveznek majd szakmai igényességű értékismertető előadást Büszkeségünk, a mencshelyi vert csipke címmel. Az előadás során e különleges alkotások létrejöttéről, a faluhoz fűződő jelentőségéről, az aktív közösség elért eredményeiről, a további tervekről, és az értékmentés jövőjéről esik majd szó. A vert csipke múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló előadás témájához igazodva kiállítást is rendeznek, amelyen feltárulnak majd a korábbi generációk, illetve a jelenleg is csipkézők által készített alkotások. A kiállítás tablóin nagyjából 100 csipkealkotást mutatnak majd be az alkotók megjelölésével. Elsősorban a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekek bevonásával csipkeverő-miniműhelyfoglalkozást is terveznek, amelyen az érdeklődők helyi szakemberek segítségével sajátíthatják el a csipkeverés alapjait.

A hungarikumpályázatnak köszönhetően értéktúrákat is szerveznek majd, melyeken a település értékeit, és a területet jól ismerő túravezető iránymutatásával keresik fel a látnivalókat, szervezett kirándulás keretében. A falu belterületén az épített örökségre fókuszálnak, majd a szőlő- és borkultúrájáról híres, vulkanikus eredetű, geológiai tanösvénnyel bíró Halom-hegyre is ellátogatnak, ahol a régi présházak mellett a természeti, táji értékek megfigyelését célozzák meg.