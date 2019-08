A most nyíló zirci Pajta Színházban szervezett műsort a Kreatív Írókör

Egy új művészeti kezdeményezésnek lehettek tanúi az érdeklődők a közelmúltban a zirci János-tanyán, ahol a várpalotai Krúdy Gyula Kreatív Írókör irodalmi estjével debütált a Pajta Színház.

Az 1890-es években épült gőzmalom 1930-ban leégett, ekkor került a Hoffer család birtokába. Az újjáépítés óta mezőgazdasági szerepet játszó létesítmény most is hamisítatlan tanyasi idillel szolgál az ideérkezőknek. Az épület azonban ezúttal teljesen új oldaláról mutatkozott be a vendégeknek.

A hajdani csűrből kialakított színtér a tulajdonosok – özv. Hoffer Józsefné, Hoffer Ildikó keramikus és Hoffer Ervin mezőgazdász – szándéka szerint a jövőben alkalmi irodalmi előadások helyszínéül is szolgál majd. A Pajta Színház első évadának első előadása alkalmából idelátogatók nemcsak az Istállógalériával ismerkedhettek meg, de tanúi lehettek az amatőr festészettel is foglalkozó házigazda közel száz képét kiállító Padlásgaléria megnyitójának is.

A Krúdy Gyula Kreatív Írókör ezúttal Pócsik József vezette tagjai rögtönzött irodalmi műsorral adták át a tárlatot. Az előadáson a szerző tolmácsolásában hangzott el id. Böjte Márton Az ismeretlen házigazdához írt verse. A főként természet­ábrázoló festmények mellett jól megférnek a galériában özv. Hoffer Józsefné eklektikusan szétszórt emlékei is.

A rendezvényen az írókör kilenc alkotójának közel húsz művével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az irodalom széles palettáját átfogó előadáson a groteszktől a líraiig, a vidámtól a torokszorítóig terjedő skálán hangzottak el szemelvények a várpalotai irodalmárok műveiből.

A rendezvényt a Loncika estéje című produkció zárta, mely után a házigazdák gulyással vendégelték meg az irodalomkedvelő hallgatóságot.