A nemrég alakult bizottság védi, megőrzi az utókornak Lovas örökségét

A közelmúltban megalakult Lovas község értéktárbizottsága, melyet az önkormányzat egyhangúlag támogatott. Kasza Katalin elnök hangsúlyozza: Lovas annyi értékkel bír, amit meg kell őrizni és védeni kell.

– Október elején jött létre az értéktárbizottság, amelyre már nagy igény volt a községben. Annak idején, Kemenes Dénes polgármestersége alatt elindult ez a folyamat, de egy időre ez abbamaradt. Mi, lokálpatrióta lovasiak viszont úgy gondoltuk, hogy Lovas annyi értékkel bír, amit meg kell őrizni és védeni kell. Szerencsére olyan emberek állnak mellettem, akik szívükön viselik ennek a csodálatos községnek a múltját, sorsát, és emellett mindenki maga is sokat tett már a faluért. A bizottság tagjai: Bácsi Gabriella, Bácsi Zita, Csomai Lóránt és Kemenes Dénes – kezdi a beszélgetést Kasza Katalin, akin látszik a lelkesedés. Mint mondja, Lovason nagyon sok olyan megőrzendő hagyomány, kézműves, régészeti lelőhely, borral és mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység, épített örökség van, amelyet muszáj és érdemes védeni, megőrizni az utókor számára.

Az értéktárbizottság a képviselő-testület által elfogadott alapszabályzat mentén működik. Először a lovasi embereknek, helyi civil szervezeteknek szeretnének bemutatkozni levél formájában, hiszen a koronavírus miatt a személyes összejövetel most nem lehetséges. Kata ugyanakkor bizakodó a jövőt illetően, reméli, hogy jövő tavasszal erre is sor kerül, addig is igyekeznek a háttérben dolgozni és a helyi újságban hírt adni a tevékenységükről. Első körben írásban várják a helyiek javaslatait. Bíznak abban, hogy sok megőrzendő tárgyi, szellemi kincs kerül az asztalra. Működésük sikerét abban látja, hogy a helyi emberek szívükön viselik saját múltjuk emlékeit és részesévé válnak az értéktárbizottság munkájának. Természetesen egy másik fontos feladat, hogy a megyei értéktárbizottsággal és a szomszédos települések bizottságaival felvegyék a kapcsolatot. Kata fontosnak tartja, hogy tanulmányi utak során tapasztalatot gyűjtsenek más régiók tevékenységéről. A pandémia elmúltával közösségi programok szervezésével a lakosság is személyesen bekapcsolódik a munkájukba. Természetesen több hosszú távú terv is van a tarsolyukban.

– Kétségtelen tény, hogy a lovasi őskori festékbánya bekerül az értékeink közé, hiszen Európában egyedülálló módon itt található őskori festékbánya, a világon hasonló csak Afrikában van. 1951-ben a 73-as főút építése során dolomit bányászása során kerültek elő leletek. Ekkor kezdődött el Lovas menetelése a hírnév felé.

Ugyanakkor nemcsak az őskori festékbányát szeretnék felvenni az értékek közé, hanem helyi recepteket, verseket, régi történeteket, melyek a településsel kapcsolatosak.

Kata a Lovas község történetéről szóló könyvet is említette, melyet Veress D. Csaba történész írt. Összegezve tehát, nemcsak a tárgyi, hanem a szellemi értékeket is szeretnék felvenni a helyi értéktárba.