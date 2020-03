A nézők is a rádiójáték részesei lehetnek a Pannon Várszínház előadásán

A Veszprémi Tavaszi Fesztivál keretében ismét bemutatják március 13-án, pénteken Az élet csodaszép című élő rádiójátékot a Pannon Várszínházban.

Az 1947-es azonos című amerikai filmdráma széles körben ismert és szeretett karácsonyi film. A történetben a Pannon Várszínház előadása sem tért el, karácsonyeste George Bailey lába alól kicsúszik a talaj. Az általa vezetett kisvárosi hitelintézet a csőd szélén áll, ő pedig úgy érzi, értelmetlen az élete, és az öngyilkosság az egyetlen kiút. Persze a történet boldog véget ér.

A darabot a színház az ősz folyamán mutatta be magyarországi ősbemutatóként, és rögtön nagy népszerűségre tett szert a nézők körében. A színdarabot ilyen formában 1996-ban mutatták be először az Egyesült Államokban, Magyarországon pedig a Pannon Várszínház vitte színpadra egyedüli színházként. A rendhagyó műfajú előadás nem megszokott az itthoni színházi életben, de Szelle Dávid rendezésében garantált szórakozást biztosít. A Pannon Várszínház színészei egyszerre több szerepet eljátszva, és a színpadon található tárgyakból különböző hanghatásokat keltve is helytállnak. Pap Lívia, Horváth Dániel, Keresztesi László és Kovács Gábor egyik pillanatról a másikra változnak úgy, hogy közben a színdarabban játszó színészeket alakítják, akik karaktereket alakítanak.

A Veszprémi Tavaszi Fesztivál apropóján a nézők az előadást követően színpadbejáráson is részt vehetnek, így kipróbálhatják a színpadon található eszközöket a darabban játszó színészek segítségével. Megtapasztalhatják, hogyan lehet egy bőrönd cipzárjával ajtócsukódást, tányérzörgetéssel éttermi hatást, vagy müzlis dobozzal vonathangot kelteni.