A növények és a zene, a verebek halála, két út egy kutyával

November 15.

Az nagyjából közmegegyezéses tudás, hogy a növények szeretik a zenét. Mozartot szoktuk ebben az esetben emlegetni, gyakrabban, mint a finn halálmetált. Magam is így vagyok ezzel magamban, hozzátéve, hogy ültetéskor még különféle jókívánságokat is küldök, mondok a földbe kerüléskor. Olyasmi ez, mint egy ima. Hogy kérem az Urat, legyen velük kegyelemmel teljes és növekedjenek békében. Minderre magamtól jöttem rá, de soha nem árt a segítség. A rock and roll botanika hatásmechanizmusáról például Daniel Chamovitz Mit tud a növény? című könyvéből értesültem, de ugyanolyan frenetikus hatást váltott ki bennem egy 1959-ben megjelent könyv, Az imádság növényekre gyakorolt hatalma, amelyben a szerző arról számolt be, hogy azok a növények, amelyekért a kísérletek során imádkoztak, buján és egészségesen növekedtek, ám azok, amelyeket átkokkal halmoztak el, elpusztultak.

Itt persze bejöhetne az is, hogy miért kellene elátkozni egy cukkinit, de ezt hagyjuk. Ez az egész onnan jutott eszembe, hogy ráérő időmben téliesítem a veteményest, tehát kitépkedem a földből mindazokat, akik/amik segítőtársaim voltak a felkészülés során. Hálátlanság.

November 16.

Madáretetés, az is szezonális immár. Bár van egy olyan iskola is, amely szerint felesleges etetni őket, mert ez csupán önzőzés és a saját esztétikai élményünket szolgálja kifelé, én konzervatív vagyok ebben az ügyben és megtámadtam a szotyoladíleremet. Ráadásul még a verebeket is szeretem. Nem hogy nem légpuska, de volt már saját példányom is, sérülten érkezett és gyógyultan távozott. A verebek aranyosak és még szépek is a tetejébe. Az elmúlt években gyakran járultak az etetőkhöz, most meg nem annyira. Ennek az is lehet az oka, nem pusztán számszakilag persze, hogy 1980 óta nyomtalanul eltűnt az európai házi verebek mintegy fele. Ez negyven év alatt 247 millió egyedet jelent, ami azért még ebben a kizökkent világban is megdöbbentő.

A pusztulás más fajokat is érint, de a verebek jártak a legrosszabbul. Az okok a szokásosak. A megváltozott erdőgazdálkodási módszerek és a mezőgazdaság-ipar tevékenysége. A rovarirtók, a gyomirtók és a növényvédelmi szerek használata ugyanis elpusztítja a madarak természetes táplálékát. És bár a házi verebek nagyrészt városokban élnek, de ott meg a légszennyezettség és a betegségek végeznek velük. Mondhatjuk persze, hogy kit érdekelnek a verebek, amikor annyi a baj a világban, de ez nem pontosan így van. Együtt élünk ezen a Földön. Ha valami sérül, minden sérül. És a verebek csiripelése is zene.

November 18.

Az első autós túrád is a társaságomban volt és az utolsó is. Az első tizenhat évvel ezelőtt. Sosem felejtjük el azt a turnét sem. Végtelen türelemmel viselted a hosszú utat, majd a végén, amikor már azt hittük, hogy csodával határos módon megúsztunk mindent, csak elintézted a legnehezebben takarítható részeket. Nevettünk persze, mert ellenállhatatlan voltál. Mivel a mi családunkban a normalitás csupán a Durrellékéhez mérhető, naná, hogy dalmata létedre barna pöttyökkel lettél megáldva. Aztán egy puli is melléd szegődött, az meg fehér. Szerettünk és csodáltunk. Ahogy fiatalon helyből vitted a kétméteres kőbástyát. Persze, a gének. Az őseid, mielőtt házi kedvencekké és rajzfilmsztárokká szelídültek volna, postakocsi-kísérőként keresték a kenyerüket.

Téged sem kellett sétáltatni soha, megoldottad magad. Aztán lassan fogyatkoztak a kilométereid. Drámai volt figyelni, amikor először visszaestél a kerítésről. De hosszú, nyugdíjas évek jöttek még. Én, Isten látja lelkemet, azon voltam, hogy kihúzd a kutyai élet legvégső határáig. Az ma jött el, innen már csak az értelmetlen szenvedés következett volna. Arra talán még reagáltál, hogy simogattalak, miközben elaludtál. Zánkán, minden idők legempatikusabb állatorvosánál, Gabinál. Ő simogatott tovább, miközben megállt a szíved. Hazajöttünk, eltemettelek. Teliholdnál, harangszóban. Veled tizenhat évünket is. Jó utat az örök vadászmezőkön, Mirán. Ami horvátul annyit tesz, Türelmes.