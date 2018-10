A Padragi Bányász Férfikórus negyvenöt éve varázsolja el hallgatóságát

A Padragi Bányász Férfikórus 45 éves jubileumán gálakoncertet adott a minap a művelődési központ színháztermében, melyre meghívott más kórusokat is a közös ünneplésre, éneklésre.

A publikum hallhatott többek között Kodály-, Liszt-, Bach-harmóniákat is a jubileumi hangversenyen.

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken” – Kodály Zoltán gondolataival köszöntötte a városvezető, Schwartz Béla a férfikart, a kórusokat és a közönséget. Elmondta, a településen a kóruséletnek hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak, melyben fontos szerepet tölt be a Padragi Bányász Férfikórus. A ’73-ban mindössze hét fővel alakult egyesülés ’75-ben már húsz fővel, balatonfüredi fellépésén bronz fokozatú elismerést szerzett. A hosszú évtizedek alatt számos karnagy dirigálta kórus dinamikusan fejlődött, több díjat és fesztiválkórus minősítést szerzett. A városvezető hozzátette, hogy a 2015-től Kanyárné Grünvald Petra karnagy vezetésével, Kovácsné Pogány Kinga zongorakíséretével működő férfikar több nemzetközi elismerést is a magáénak tudhat. Tavaly a Keszthelyi Dal- ünnepen gálakórus minősítést szerzett, részt vett a Mária Rádió kórusversenyein, ahol legutóbb mindkét kategóriában arany minősítést érdemelt ki.

A novemberi Kodály-kórusversenyen magát megmérettető Padragi Bányász Férfikórus nevében Vági Károly egyesületi elnök mondott beszédet. – A mai világban minden olyan embernek és társulatnak felértékelődik a szerepe, aki, ami a zenével, énekkel foglalkozik. Épp ezért egy kórusnak nem csak tisztán kell énekelnie. Nekünk, énekeseknek és karnagyoknak ragyogni kell, hogy a

közönséget megérintse az igazi zene. Az ajkai kórusok máig őrzik a bányászat hagyományait, a tárnák szigora emlékeztet bennünket, hogy nem pazarolhatjuk az időnket giccsekre, nem rugaszkodhatunk el az igazság talajától, és csak a jónak van értelme a világon – mondta Vági Károly.

A közönség a hangversenyen az ünnepelt kórus mellett hallhatta a Nagymarosi Férfikórust Juhász Orsolya Anna vezényletével, Hámori Eszter zongorakíséretével, illetve az Ajkacsingeri Borostyán Férfikart Takács Károlyné vezényletével, Kovácsné Pogány Kinga zongorakíséretével, valamint a Pedagógus Női Kart Cserháti Csilla vezényletével, Medgyesyné Varga Éva zongorakíséretével. Az est meghívott vendégeként Farkas András énekművész Kovácsné Pogány Kinga zongorakíséretével lépett színpadra, megkoronázva a magas művészeti élményt nyújtó hangversenyt.

A koncert után rendezett agapén Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő pohárköszöntőjében elismerését fejezte ki a fellépő művészek felé.