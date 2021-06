A pandémia alatt is a maximumot nyújtotta a Veszprémi Petőfi Színház

Ünnepélyes társulati üléssel zárta az évadot a a hétvégén a Veszprémi Petőfi Színház, ahol a hagyományokhoz híven most is átadták a Medgyaszay-, Latinovits- és Petőfi-díjakat.

Oberfrank Pál igazgató beszédében elmondta, számukra is megdöbbentő, hogy az elmúlt időszakban mi mindent vitt véghez társulatuk. Több mint 180 alkalmat élt meg „Maradj otthon, majd mi megyünk!” programsorozatuk, mely nem csak Veszprém-szerte, hanem a környező kistelepülésekre is elvitte a színház gyógyító erejét. Legifjabb nézőiket sem hagyták színházi élmény nélkül, hiszen összesen 35 intézménybe, közel 3000 ifjú bérletesüknek vitték el „Maradj az óvodában, iskolában, majd mi megyünk!” programjukon belül Kukamese című zenés mesejátékukat. Emlékeztetett arra is, hogy a járványhelyzet alatt színházuk számos egészségügyi intézményben segítette az egészségügyben és idősgondozásban dolgozók munkáját. Május 9-e óta pedig kitárták kapuikat és elkezdték bérletpótló előadásaikat.

– Köszönöm mindenkinek a helytállást! Egy olyan dolog részesei lehetünk, amely évtizedek óta létezik, és bármi történjék is a világban, színház mindig lesz! – mondta a direktor.

A Veszprémi Petőfi Színház nyáron sem pihen: a bérletpótló előadások mellett számos bérletszünetes előadással várják a közönséget. Július 16-18. között ismét megrendezik a IV. „Lélektől lélekig…” Érzékenyítő Fesztivált. Ugyanakkor lesznek SzínHázVilág napközis és Carpe Diem! bentlakásos táborok is, emellett Balatonalmádiban a Magtár Kultúrtár-ház és Kolostor épületegyüttesében is programokkal várják a nagyérdeműt.

Brányi Mária alpolgármester ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy „rendhagyó évet zárunk és kezdünk mindannyian”.

– A világjárvány rányomta a bélyeget az élet minden területére, nem kímélve a kultúrát, színházakat sem – mondta. – Ennek ellenére a Veszprémi Petőfi Színház ugyanazt a kimagasló teljesítményt, minőséget nyújtotta a pandémiás helyzet alatt is, amelyet már megszokhattunk tőlük.

– Ez legyen a hála ünnepe! Hiszen olyan esztendőt zárunk, amikor a sok negatívumból a pozitívumot hozta ki a Veszprémi Petőfi Színház; végig volt ereje, bátorsága, hite, energiája! – ezt már Nagy Károly apátkanonok jelentette ki az eseményen.

A hagyományokhoz híven idén is átadták a Medgyaszay-, Latinovits- és Petőfi-díjakat. A társulati tagok szavazata alapján a háttérszakmában dolgozók közül Nádasy Gábor vehette át a Medgyaszay-díjat. A színészek közül pedig Módri Györgyi színművész nyerte el a Latinovits-díjat, aki a járványhelyzetben nemcsak mint színész, hanem mint sofőr is helytállt, és segítette az egészségügyi dolgozók munkáját is. A Petőfi-díjat az idén különlegesen nem egy személynek, hanem egy program csapatának, a „Maradj otthon, majd mi megyünk!” állandó fellépőinek ítélték oda.

– Minden évben kiosztjuk az Évad Nézője díjat, idén azonban annak a 3000 embernek szeretnénk köszönetet mondani és átadni ezt a díjat, akik minden helyzetben velünk maradtak, és rendíthetetlenül szeretnének továbbra is a Veszprémi Petőfi Színház bérletesei lenni. Hálásan köszönjük a kitartást, a támogatást – fogalmazott Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser.

Két új örökös tagot is köszöntöttek Dobos Ildikó színművésznő és Völgyesi Gyöngyi zenei vezető-korrepetitor személyében. A társulati ülést közös koccintás zárta.