A Pannon közTÉR lebontja a falakat az egyetem és a város között

Csütörtök délelőtt nyitotta meg kapuit hivatalosan a Pannon közTÉR, a Pannon Egyetem és a VEB 2023 közösségi tere az E épületben.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

A Veszprém-Balaton 2023 program egyik kiemelt értéke a közösségépítés, annak a megalapozása, hogy az egymással nem kommunikáló társadalmi rétegek összekapcsolódjanak és együtt újabb értékeket hozzanak létre. A közTERek megnyitása és tartalommal való megtöltése ennek az elképzelésnek a megvalósulását segíti. Veszprémben az egyetemi mellett további két közösségi tér fog megnyílni az ősz folyamán, egy a Jutasi lakótelepen és egy a belvárosban.

Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosa köszöntőjében elmondta, sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy az egyetem város a városban szerepet tölt be, és nincs összekötő kapocs e kettő között. – Az Európa Kulturális Főváros projekt jó alkalom arra, hogy ezeket a falakat lebontsa, és az egyetem és a város összehangoltan fejlődhessen tovább. Bízom abban, hogy az egyetemi közösséget is erősíteni fogja ez a kezdeményezés, hiszen, ha az egyetemi közösség erős, akkor a város közösségének erősödéséhez is hozzájárulhat – tette hozzá.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, a 21. században összetett feladat az, hogy az egyetem sikeresen tudjon működni. – Már rég nem elég az a sikerhez, hogy egy egyetem csak színvonalas képzéseket biztosít a hallgatói számára: nyitnia kell a piaci szereplők felé, az innovációs szolgáltatásokat kell biztosítania, és nem utolsó sorban egyfajta kulturális központként is kell működnie. Azon túl, hogy a közTÉR számos minőségi kulturális rendezvénynek fog helyszínt biztosítani a jövőben, én azt gondolom, ez a tér annak a szimbóluma is, hogy egyetem nélkül nincs kultúra, és kultúra nélkül pedig nincsen egyetem sem – mondta el a kancellár.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a közTÉR megnyitóján elmondta, az elmúlt néhány hónap adatai szerint Veszprém a második legtöbb szállásforgalmat bonyolította a megyében Balatonfüred után, az ide érkező vendégek pedig főként fiatalok, az átlagéletkoruk alacsonyabb, mint az országos átlag.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitó beszédében elmondta, az egyetem és az Európa Kulturális Főváros program számára is talán a legnagyobb kihívás, hogy akik itt tanulnak és élnek, mennyire érzik jól magukat. – Ha ezek a közösségek, a városi és egyetemi polgárok jól érzik magukat, akkor meggyőződésem, hogy itt is fognak letelepedni, és itt képzelik el majd a jövőjüket is. Azt gondolom, hogy ehhez minden feltétel adott. Nagyon köszönöm a Veszprém-Balaton 2023 minden dolgozójának és munkatársának a munkáját, hogy megmozgatták a veszprémieket, a közösségeket, az itt élőket. Reményeim szerint a Pannon közTÉR is ebben a közösségépítő munkában fog segíteni, bízom benne, hogy az egyetemi polgárok szívesen jönnek majd ide, barátokat fognak szeretni, jól fogják magukat érezni, és ezáltal veszprémivé fognak válni a későbbiekben – emelte ki Ovádi Péter.

A Pannon közTÉR a Pannon Egyetem E épületében egy irodából, egy önkénteseknek fenntartott irodából, egy projektteremből, valamint a tényleges közösségi térből és annak udvarából áll egyelőre. Kővári Edit, a Pannon közTÉR vezetője kiemelte, itt nem csupán a hallgatóknak, hanem a hallgatókkal közösen szeretnének programokat létrehozni, a közTÉR pedig a kreativitás és ötletelés helyszínéül szolgál a jövőben. A kancellár hozzátette, a közTÉR mellett természetesen a Pannon Egyetem két kampusza és minden épülete szeretettel várja a megvalósuló programokat.