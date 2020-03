A Pannon Várszínház különleges programmal készül a tavaszra

A Veszprémi Tavaszi Fesztiválra a Pannon Várszínház közönségkedvenc előadásokkal és sok újdonsággal is készül.

A fesztivál programját a szervezők kedden sajtótájékoztató keretében mutatták be. Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója elmondta, háromféle programtípusból tevődik össze a rendezvénysorozat, melyet a sikerdarabok, a tánc és az irodalom határoz meg. A színházi programok sora március 7-én, szombaton 17 órakor kezdődik a Hair című nagysikerű musicallel. Egy nappal később, március 8-án, vasárnap szintén 17 órakor a Pál utcai fiúk előadást, március 13-án, pénteken 19 órától Az élet csodaszép című élő rádiójátékot, március 22-én, vasárnap 17 órától a Hamletet, végül a fesztivál zárásaként, április 25-én, szombaton a Boeing, boeing – Leszállás Párizsban című vígjátékot mutatják be bérleten kívül. Az élet csodaszép bemutatóját követően a nézők számára színpadbejárást is szerveznek, ahol kipróbálhatják a darabban használt hangkeltő-eszközöket.

A hagyományos színházi darabokon túl a tánc is fontos szerepet játszik a fesztivál programjában. Március 21-én, szombaton 20 órától a Birdie című kortárs tánc előadást mutatja be a Frenák Pál Társulat a Hangvilla nagytermében. Krámer György a sajtótájékoztatón kiemelte, a társulat nem ismeretlen a veszprémi közönség előtt, és a mostani előadás is a Pannon Várszínház és a Frenák Pál Társulat között megkötött hosszútávú együttműködésnek köszönhető.

Ladik Katalin Alice kódországban című performanszát március 22-én, vasárnap 20:30-kor mutatják be. A különleges, ingyenes előadást az Expresszóban láthatják az érdeklődők.

Teljesen új eleme a Veszprémi Tavaszi Fesztiválnak, hogy idén a Veszprémi Szépíró-kör kezdeményezésére elindul az Íróportrék élőben című irodalmi sorozat, melynek első alkalmát a fesztivál keretében valósítják meg. A Veszprémi Szépíró-Kör és a Pannon Várszínház közös irodalmi estjén Tompa Andrea lesz a vendég, akit Géczi János és Ladányi István fog kérdezni. Az ingyenes irodalmi eseményről Géczi János elmondta, a régi típusú estekkel ellentétben a Pannon Várszínház segítségével egy kis színházat is csempésznek a március 21-i, szombati eseménybe.