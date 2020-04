A Pannon Várszínház meghirdette új, jubileumi évadját

Musical, komédia, dráma és monodráma is látható lesz a jubileumi évadban. A Pannon Várszínház új évadjában a nagyszínházi előadások mellett stúdiószínházi darabokkal is készülnek.

Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója a Napló kérdésére elmondta, nagyon fontos, hogy minden meghirdetett darabot be fog mutatni a színház akkor és úgy, amikor a nézők teljes biztonságban érezhetik magukat.

A társulat jelenleg is készül, online tartják a kapcsolatot. A jubileumi évad a tervek szerint a Hotel Menthol című musicallel kezdődne. Fenyő Miklós és Novai Gábor nagy sikerű, sajátosan magyar életérzést sugárzó rock and roll dalaihoz Bőhm György és Korcsmáros György írtak szellemes librettót. Ez a derűs álomjáték lehetőséget ad a gazdagításra, a figurák, a szituációk elmélyítésére. Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának legszórakoztatóbb motívumai jelennek meg a Hotel Mentholban, még élvezetesebbé téve az álomutazást.

A Pannon Várszínház korábbi évadjaiban is vállalt már kockázatot, Vándorfi László szerint az ideiben az Amadeus című dráma lesz az. Peter Shaffer alkotásában Mozart és Salieri története elevenedik meg. – Ez egy nagyon fogyasztható történet, de mégis emblematikus a tehetség és a féltehetség szembenállása. Persze több olvasata is van a darabnak. Nagy örömömre szolgál, hogy M. Tóth Géza, veszprémi származású Oscar-díj jelölt filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára rendezi meg az Amadeust.

Daniel Keyes Virágot Algernonnak című alkotása is megjelenik az évadban. A világhírű regény színpadi változatát a közismert színész, Szervét Tibor készítette. A történet főszereplője, Charlie Gordon csodálatos szellemi fölemelkedése és méltóságteljes visszatérése korábbi énjéhez felemelő példájává válhat az emberi kitartásnak. – A Virágot Algernonnak iszonyúan szívbe markoló, mindazonáltal rendkívül élvezetes is. A néző átélheti a főszereplő történetét, együtt haladunk vele a történetben, és a létezés igazságaira is választ kaphatunk általa – tette hozzá Vándorfi László.

Süle Zsolt és Vándorfi László A Szép, a Szende és a Szeleburdi zenés mesejátékának ősbemutatójára is sor kerül az évadban. – Noha elsősorban gyerekeknek szóló darab, én nagy szeretettel ajánlom a felnőtteknek is. Süle Zsolt pedig nagyon szép dalokat írt hozzá, a mondanivalója pedig örök érvényű, hiszen az ember soha nem érzi magát jól a saját bőrében, mindig más akar lenni. Az „egybalkezes” varázsló miatt a szereplők testet cserélnek, és innentől kezdődnek a kalandok a közel egy órás mesejátékban – mondta el Vándorfi László.

A stúdiószínház a Pannon Várszínház új kezdeményezése, a társulat próbatermében az új évadban két monodrámát, Kocsis István Jászai Mari, illetve Dennis Kelly 23 perc című darabját, illetve egy monomusicalt, Georg Kreisler Lola Blau című előadását tekinthetik meg az érdeklődők. – Három nagy, egymástól teljesen különböző női sorsot mutatunk be. Úgy gondolom, hogy beszélni kell ezekről a történetekről. A 23 perc a családon belüli erőszakot jeleníti meg, de nem úgy, ahogy megszokhattuk. A Lola Blau a holokauszt idején játszódó színésznői sors, illetve egy magyar színésznői sors, a Jászai Mari is látható lesz – tette hozzá az igazgató.

Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás, valamint Carlo Goldoni A főnök meg én meg a főnök című komédiája is Hamvai Kornél fordításában kerül a Pannon Várszínház színpadára. Az igazgató kiemelte, mindkét történet nagyon szellemes és kacagtató, Hamvai Kornél fordításai pedig zseniálisan átadják a darabok komikusságát.