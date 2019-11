A Pannonfílingen mindenki megtalálta a kedvenc filmjét

Szombaton tartották meg a veszprémi Expresszó Klubban a tizenötödik Pannonfíling Mozgóképes Találkozót.

A veszprémi kulturális élet mára meghatározó filmes programja idén is rengeteg érdeklődőt vonzott az Expresszóba. A két főszervező, Németh Csaba és Dósay Norbert idén is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szakmai visszajelzések mellett a versenyzők a közönség véleményét is meghallgassák, és kötetlen beszélgetések mentén értékeljék közösen a megtekintett pályaműveket. A versenyre több mint ötven nevezés érkezett, ebből összesen 29 különböző stílusú, történetű és témájú filmet válogattak be az előzsűrizés során, melyeket négy vetítési blokkban mutattak be a rövidfilmek hosszú napján.

A 15. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó zsűrijét Can Togay filmrendező, forgatókönyvíró, színész, Palóczi Zita forgatókönyvíró és Vranik Roland filmrendező, forgatókönyvíró alkották. Palóczi Zita a tavalyi győztes alkotás forgatókönyvírójaként került a zsűritagok közé. A szakmai beszélgetésen elmondta, más filmfesztiválokhoz képest többet tud adni a Pannonfíling a versenyzőknek a szekciókat megszakító beszélgetésekkel. Érdemes volt tehát a jelentkezőknek fizikailag is részt venni az eseményen, hiszen azonnali visszajelzést kaphattak, építő kritikákat, vagy akár meg is védhették alkotásukat élő szóban.

A közönségszavazás alapján a közönségdíjat Fazekas Gyöngyi és Magyari Zsolt alkotása, A narancs útlevél kapta meg, a készítők egy Debreczeny Zoltán-festménnyel lettek gazdagabbak.

A 2019-es különdíj a PannonFuture névre hallgat, amelyet azok a filmek nyerhették el, amelyek valamilyen módon a jövőről szólnak. A közeli vagy a távoli jövő is lehetett a középpontban, boncolgathattak társadalmi kérdéseket vagy egyéni sorsokat, műfaját tekintve lehetett sci-fi, kisjátékfilm, dokumentumfilm, vagy akár „coming of age” film is. A PannonFuture különdíjat Barta Máté és Czár Kristóf NESZ című filmje kapta.

Harmadik helyen Bartúcz Anna Székely Éva megmenekülése című filmje végzett, második helyezett lett Molvay Norbert Jövő szerdán című alkotásával. Az idei Pannonfíling Mozgóképes Találkozó első díját Farkas Boglárka Angéla nyerte meg az Amit nem vettünk észre című munkájával.