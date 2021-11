A showcase fesztivál tömegeket mozgatott meg Veszprémben

A IX. Music Hungary Konferenciát ismét a megyeszékhelyen tartották meg, a két napos rendezvény idén Showcase Fesztivállal, azaz egy ingyenes kísérőrendezvénnyel is kiegészült. A Showcase Fesztivál keretében három helyszínen, két nap alatt, huszonnégy feltörekvő zenekar és előadó mutatkozott be.

A globális zeneipar hosszú és nehéz időszakon ment keresztül, és messze még a teljes talpraállás. A IX. Music Hungary Konferencia célja az volt, hogy számba vegye a zeneipar lehetőségeit és kihívásait az újrakezdéshez, diskurzust indítson a talpraállás mikéntjéről és segítse a szektor adaptálását a megváltozott körülményekhez és stabilabb alapokra helyezéséhez.

A napközben tartó konferencia után esténként megmozdult a város, tömegek voltak kíváncsiak az újszerű minifesztiválra. Kicsit úgy érezhették a veszprémiek, mintha kaptak volna egy őszi „utcazene fesztivált” hiszen az Expresszó, Papírkutya és Terem koncerthelyszíneken párhuzamosan követték egymást a jobbál jobb koncertek.

Az első napon a Papírkutyában Boebeck, vagyis Andl-Beck Boróka, az ismert 30Y zenekar frontemberének, Beck Zoltánnak a lánya nyitotta a fellépők sorát. A fiatal énekesnő a Napló kérdésére elmondta, a konferencia és a fesztivál is nagyon jó hangulatban telt, és büszke ajkaiként nagyon örül neki, hogy ez éppen Veszprémben valósulhatott meg.

– Én Ajkán születtem, így aztán büszke ajkaiként és büszke Veszprém megyeiként nyomon követem az Európa Kulturális Fővárosa programokat, ezidáig csak jókat hallottam erről, és kifejezetten jó visszhangja volt a Music Hungary Konferenciának is. Ugyanazt a miliőt tapasztaltam én is itt, mint a bécsi showcase fesztiválon például, mindenki nagyon izgatott és érdeklődő volt – mesélte Boebeck. A fiatal, pályakezdő énekes a közeljövőben már az első nagylemezét szeretné kiadni, de az első EP-je már úton is van. Angol nyelven írott dalaiból egyértelmű, hogy külföldi tervei is vannak, de zenéjét a magyar előadók is befolyásolták, mint a 30Y, az IDEGEN, valamint a szintén veszprémi kötődésű Esti Kornél.

A fesztiválon már ismert sztárokkal is találkozhattunk, ott volt például Czutor Zoltán, a Belmondo énekese és a Bohemian Betyars tagjai is, de új kedvenceket is felfedezhetett a veszprémi közönség, Solére, Saya Noé és a Nassip Kismet koncertjén is telthát volt.