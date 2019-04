A sikeres öregedés titka a kíváncsiság

Férfinak vagy nőnek könnyebb megélni az öregséget? Erre keresték a választ a színészek és a nézők a Veszprémi Petőfi Színház Érzékenyítő fesztiváljának Vénusz című előadása után.

A tavalyi siker után a teátrum idén is megszervezte az Érzékenyítő fesztivált. A programokkal a szervezők szeretnék érzékenyíteni a nézőket a testi, lelki, mentális hátránnyal, értelmi fogyatékkal élők küzdelmeinek megértésében, megélésben, elfogadásában. Nemcsak a kihívással élők, a hajléktalanok helyzetére hívják fel a figyelmet, de a férfi-nő kapcsolat, a szerelem is témája a produkcióknak. Csütörtökön este Hanif Kureishi Vénusz című darabját, az Orlai Produkciós Iroda előadását láthatta a közönség. A történet az öregségről és fiatalságról, az utolsó szerelemről szól, fanyar humorral, iróniával. Két öreg barát, két híres színész (Bálint András, Gyabronka József) hétköznapjait mindenestől felforgatja egy fiatal lány (László Lili). Az egyikük a mennyországban érzi magát vele, a másikuk életét pokollá teszi. Érzékeny téma az utolsó szerelem. Ez a darab kevesebb, mint a szerelem és több is, nyilatkozta a főszereplő Maurice-t játszó Bálint András. Minden jó történet érzékeinkre, érzékenységünkre hat, agyunkra, szívünkre, felkelti az erotikus vonzalmat. A darabnak nagyon bájos humora van, a főszereplő öniróniája mulatságos. Bálint András elmondta, az angol filmet 2007-ben mutatták be, Peter O’ Toole-lal a főszerepben. Felesége, Deák Krisztina vetette fel, hogy ezt a szerepet neki is el kellene játszani. Ő rendezte az előadást. Izgalmas volt a film forgatókönyvét színházra adaptálni – Török Tamara munkája -, a különböző helyszíneket egy színpadon megjeleníteni.

Az előadás után a nézők a szereplőkkel együtt beszélgettek az öregedésről, kapcsolatokról, szerelemről. Kardos Klára klinikai szakpszichológus arra kereste a választ, vajon ki öregszik könnyebben: férfi vagy nő? Hogyan élik ezt meg a színészek? Hosszabb távon hány év korkülönbséggel lehet működtetni egy kapcsolatot? Az előadás egyik szereplője, Takács Kati úgy fogalmazott, az öregséget el kell fogadni. Néha nehéz vele szembenézni. Felidézte veszprémi pályafutását (1975 és 1980 között játszott a színházban – a szerk.), és elgondolkozott azon, hányan vannak, akik akkor is és most is látták őt. Szerinte a férfiaknak könnyebb ezt megélni; ha egy férfinak fiatal nőnek van kapcsolata, azt elfogadják, de furcsán néznek arra a nőre, aki „felszed” egy fiatal fiút. Gyabronka József is úgy véli, a nők nehezebben élik meg az öregedést. A férfiak csábítóbbak, ha őszül a halántékuk. Deák Krisztina azt mondta, az idősebb színészekben olyan sok tapasztalat, tudás gyülemlik fel, hogy az csodálatos. Bálint András arról beszélt, fontos, hogy az emberben megmaradjon a kíváncsiság az élet, az új dolgok iránt. Kardos Klára szerint is a kíváncsiság a sikeres öregedés titka. Készülni kell arra, mit csinálunk majd idős korunkban. Szólt arról, hogy egy párkapcsolatban tíz év korkülönbséget lehet áthidalni, negyvenet, ötvenet nem.

Megosztották saját élményeiket a nézők is. Egy hatvanegy éves nő elmondta, tíz évvel fiatalabb férfival él együtt, az elfogadás, a másikra figyelés, egymás megismerése, megértése, a szeretet a titka a jól működő kapcsolatnak. Egy másik néző közölte, a lélek nem öregszik, az ember idős korban is képes érzelmekre. Nagy Károly apátkanonok kiemelte: Isten ajándéka, amikor az embert öregséggel ajándékozza meg. Az öregséggel bölcsebbé és érettebbé válik az ember. Sokan biztonságban akarnak lenni és félnek az egyedülléttől, ugyanakkor látni nagyon szép, szerelmes, szerető idős párokat is.