Mészáros Bélanak a színház áll közelebb a szívéhez

Mészáros Béla tizenhét éve tagja a Katona József Színház társulatának. Sikerfilmek főszerepét játssza, a Pesti balhét nyáron mutatják be a mozikban. Játszik a Mintaapák című televíziós sorozatban, focizik a színész-válogatottban.

A Veszprémi Petőfi Színház Érzékenyítő fesztiválján beszélgettünk.

Járt már Veszprémben?

– A városban voltam, színházban most először. A Megyek utánad című színdarabot hoztuk a fesztiválra. Az előadás a Maszk Egyesület (Szeged), az Orlai Produkciós Iroda és a Füge együttműködésében készült. Ez egy szerelmi leltár, Grecsó Krisztián nagy sikerű regényének főhőse leltárt készít. Miközben felidézi korábbi kapcsolatait, önmaga régi verzióit, önvizsgálatot tart, megrajzolja saját önarcképét. Kezdetben úgy volt, hogy Szegeden mutatjuk be az előadást, először ott adtuk elő. Később bejutottunk a Jurányi Házba, a hivatalos premier ott volt 2019 szeptemberében, előadtuk párszor. Aztán jött a vírus. Most van bennem egy kis drukk, régóta nem játszottuk, mindnyájan nagyon készülünk.

A járvány időszaka után most lép fel először?

– Március 10-én játszottam utoljára, azóta eltelt négy hónap. Ilyen még sosem volt. A színházban június végéig szoktunk játszani, nyáron pedig a szabadtéri előadásokat.

Hogyan élte meg?

– Furcsa volt ez a leállás. Nagyon megdöbbentem, hogy semmi dolgom, egész nap otthon voltam. Két hétig mindennap 11 óráig aludtam, kipihentem azt a pár hónapot, amikor hajnali ötkor keltem, és mentem forgatni. Közben meséket és verset mondtam online.

Önálló szervezésben vagy szervezett formában?

– Felkértek, hogy mondjak mesét gyerekeknek. Egyébként délelőttönként olvasgattam, sorozatot és focimeccset néztem, hazamentem a nővéremhez. Nekem nem volt olyan rossz ez az időszak. Szerencsém volt, fizetést is kaptam a színházból. Sok szabad- úszó színész csak akkor kap fizetést, ha darabban játszik.

Nagyon sokat filmezik. Az elmúlt években olyan sikeres produkciókban szerepelt, mint az Aranyélet, a Csak színház és más semmi, a BÚÉK! és a Seveled. Ugyanakkor azt is nyilatkozta, hogy színház nélkül nem tudna létezni.

– Amikor egy színész évekig van egy színházban, átgondolja, továbblép-e. Nekem is voltak olyan időszakaim, amikor azt gondoltam, talán máshova megyek, de jól érzem magam a Katona József Színházban.

Remek a közösség, jó az ízlésvilága, ott maradtam.

Volt olyan évad, amikor kevesebbet játszottam, de ez is előfordul. Az, hogy mostanában sokat forgatok, szerencse. Ez egy belterjes, kicsi közösség, Magyarországon a szakmán belül szinte mindenki ismer mindenkit. Szerencsém volt, amikor rám gondoltak a BÚÉK! vagy a Seveled esetében; az előbbinél volt casting, az utóbbinál nem, oda hívtak. Nagyon szeretek forgatni, de a színház közelebb áll a szívemhez. A Katonában olyan darabokban játszom, amelyeket szeretek, például a Részegek, a Berlin, Alexanderplatz vagy A kaukázusi krétakör.

2003-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Katonába Máté Gábor hívta, aki tanára volt az egyetemen.

– A húszas éveimben furcsa volt, hogy a tanárommal állok egy színpadon, de a hívás megható. Jólesett, hogy bízott bennem. Manapság, túl a negyvenen ezt már másként élem meg.

A tv2 Mintaapák című sorozatában szerepel. Elfogadta a színháza.

– Tizenhat év után azt éreztem, nagyon jó lenne egy kicsit kívülről ránézni a színházra. Amikor három-négy darabot próbálok, akkor kell valami más. A sorozatban teljesen más színészekkel próbálok, forgatok, más emberekkel találkozom. Máté Gábor, a színház igazgatója nagyon korrekt volt, megengedte ezt a munkát.

Odamentem, elmondtam, hogy szeretném ezt csinálni, kipróbálni.

Azt mondta, rendben, egy évig nem próbálok új szerepet, csak játszani megyek be a színházba. Most megkérdezte, tart-e még a munka. Mondtam, hogy elkezdjük a második évadot, megköszönném, ha erre kiengedne. Ő is tett egy gesztust, megkérdezte, próbálnék-e egy darabot közben. Azt válaszoltam, hogy nagyon szívesen. A Kamrában Gábor rendezi Nick Payne Hát ha van is, én még nem találtam meg című darabját, abban benne vagyok. Augusztus közepétől próbáljuk október elejéig, közben lesz a forgatás.

A szakmában nem becsülik le azt a színészt, aki televíziós sorozatban szerepel?

– Nem, most már egyre több olyan sorozat van, amelyben színészek is játszanak. Olyan ez, mint a reklám. Én most nem szerepelnék reklámban, de nem tudom, hogy gondolom, ha majd családom lesz. Ma már a reklám sem probléma.

Nyáron lesz a bemutatója a Pesti balhé című vígjátéknak, amelynek ön az egyik főszereplője.

– Igen, most promotáljuk a filmet tévében, rádióban, sok interjút adok. Ez az időszak most erről szól.

A beszélgetés elején a Real Madridot és a Barcelonát említette. Szereti a focit?

– Focizom a színészválogatottban, kedden és csütörtökön reggel nyolc órától fél tízig járunk edzeni.