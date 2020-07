A színháznak gyógyító ereje van – megkezdődött a veszprémi teátrum érzékenyítő fesztiválja

A „Lélektől lélekig…” Érzékenyítő Fesztivált a Veszprémi Petőfi Színház harmadszor rendezi meg. A négynapos program ezúttal is bizonyítja, hogy a színháznak, az előadásoknak gyógyító erejük van.

Közösségben a közönséggel – jegyezte meg Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója a fesztivál hivatalos megnyitóján a színházteremben, jelezve ezzel azt is, hogy hivatásuk gyakorlásakor az együttműködésben rejlő lehetőségekről sem feledkeznek meg. Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese, a fesztivál ötletgazdája arról beszélt, hogy a színház, a darabok mentálhigiénés eszközként is szolgálnak. Évről évre – a lélektől lélekig vezető programok szervezése során – erősödik a hite abban, hogy előadásaiknak feltöltő erejük van, még járványhelyzet idején is. Kilátástalan helyzetből is segítenek így kiemelni embereket.

A fesztivál védnöke, Ovádi Péter országgyűlési képviselő leszögezte: a Petőfi Színház a térség kulturális bölcsője. Büszke az intézmény társadalmi szerepvállalására. A tőle elhangzott idézet szerint csak úgy tehetjük jobbá a saját életünket, ha másokét is azzá tesszük. Majd a fesztivál díszvendégét, Gál Kristóf alezredest, a rendőrség szóvivőjét mutatta be Oberfrank Pál. Őt az operatív törzs koronavírussal kapcsolatos tájékoztatóiról ismerték meg az utóbbi hónapok során sokan. A fesztivál megnyitójára azért jött el, mert – ahogy elmondta – szóvivőként is arra törekszik, hogy érzékenyítsen: érzékeltesse, hogy a rendőrök is érző emberek. Kiderült róla az is, hogy a veszprémi színház igazgatójának kollégája volt a Vígszínházban, egy öltözőben készültek egy-egy előadásra. 2003-ban végzett a Színművészeti Egyetemen, majd másik kamaszkori álmát valósította meg, amikor nyomozó lett. A szóvivőség előtt ugyanis bűnügyi területen dolgozott. – Egymásban a jót kell felfedeznünk. Terheket hordozunk mindannyian, de túl kell emelkednünk rajtuk. Meg kell találnunk a lehetőséget a párbeszédekre, a kézfogásokra, egymás szeretetére – fogalmazott a fesztivál céljához kapcsolódóan.

A színház előcsarnokában a fesztivál alkalmából Fehér Dániel kiállítása tekinthető meg Csorba tükör címmel. A súlyos kihívással élő színész, a Baltazár Színház tagja ugyanis festményeket is készít. Szombaton kora délután az Égigérő fű című darabot nézhetik meg az érdeklődők a programok részeként. Ez a történet is azt példázza, apróságokkal is milyen sokat tehetünk másokért, s azáltal magunkért is. A „Hozz magaddal egy nyugdíjast!” kezdeményezés keretében, amennyiben egy gyermek – 14 éves korig – egy nyugdíjassal érkezik, mindketten díjtalanul nézhetik meg az előadást. Ezzel igyekeznek segíteni a szervezők a két generáció közötti kapcsolatot.

Összefogtak az Egyesített Szociális Intézménnyel, és az idősek otthonában lakókat összepárosították az érdeklődő ifjú korosztállyal, arra buzdították őket, együtt élvezzék a színdarabot, majd együtt beszélgessenek a nyugdíjba vonulás kríziséről, a segítségnyújtás jelentőségéről. Este pedig az Én házam címmel kortárs táncelődás látható a színpadon. Vasárnap délelőtt tíz órától a Lions Klub támogatásának köszönhetően a színház előtti téren szűrővizsgálatokat tartanak. Délután négy órától Láthatatlan koncert címmel Agárdi Szilvia ad műsort. A születése óta látássérült könnyűzenei előadóval stúdióbeszélgetésre is mód nyílik. Este hét órától az Orlai Produkció előadásában a 23 perc című darabot nézheti meg a közönség.