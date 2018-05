A Tánc Fesztiválján hétfőn látható Abszurdia mindenkit megszólít

Akik először találkoznak valamilyen formában kortárs tánccal, fontos, hogy jó előadást lássanak, mert ez meghatározhatja a tánchoz való viszonyukat a későbbiekben – véli Juronics Tamás, a hétfő este A Tánc Fesztiválján fellépő Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője.

Huszadik alkalommal rendezik meg május 28. hétfő és június 3. vasárnap között A Tánc Fesztiválja XX. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozót, mely változatos előadásokkal és kiegészítőprogramokkal, hazai és nemzetközi táncprogrammal várja a közönséget, fizikai táncszínház, experimentális kortárs tánc, klasszikus balett is szerepel a versenyprogramban. A nagyszínházi előadások közt például olyan nagy együttesek érkeznek, mint a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett, a Forte Társulat, a Bozsik Yvette Társulat, vagy a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős osztályai. Ugyancsak nagyszínpadi produkcióként láthatja majd a közönség a nemzetközi táncgálát (május 29-én kedden), melynek során finn, spanyol és koreai táncművészek előadását tekinthetik meg, de a Nemzeti Kulturális Alap által elindított Imre Zoltán Program keretében négy pályakezdő koreográfus produkcióját is befogadja a fesztivál.

A rendezvény folyamatosan törekedett arra, hogy nyisson a további kortárs művészeti formák felé, ez már hétfőn, a nyitónapon is megmutatkozik: 16 óra 15 perckor a Hangvilla előtti téren felvonulással, az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és Mazsorettcsoport közreműködésével, majd 17 órától veszprémi tánccsoportok bemutatkozásával nyílik meg a XX. Tánc Fesztiválja, ezt követően 18 órától a Langaléta Garabonciások a Háry Jánost mutatják be gólyalábas vásári komédia formájában. 19 órától, immár a Veszprémi Petőfi Színházban láthatják a fesztivál résztvevői a Szegedi Kortárs Balett előadásában az Abszurdia című produkciót, fél tíztől a Latinovits–Bujtor Játékszínben pedig a DanceLab mutatja be az Image című, női szerepeket, azok fontosságát, lehetőségeit boncolgató előadást az Imre Zoltán Program támogatását elnyert Gera Anita rendezésében.

A Szegedi Kortárs Balett által hozott Abszurdia egy, a mindennapokat átszövő közérzetről szól, mely ugyan egy elképzelt európai meseország, Abszurdia lakóinak sajátos viszonyai révén mutatkozik meg, ám sokunk számára ismerős, kinek ezért, kinek azért, de minden korosztálynak mond valamit. A mese szereplői egy társadalom egyszerű polgárai, az abszurdok, akiknek vágyaikban minden könnyű és egyértelmű, de a valóságuk csupa csalódás, bonyolult gátlás és elfojtás. Táncban elmesélt történeteik a hatalomról, lerombolt vágyakról, széthúzásról, kisszerűségről, és sok másról szólnak, a darab ironikus hangvétellel, groteszk humorral és naiv lírával reflektál a körülöttünk zajló élethelyzetekre, társadalmi problémákra.

Az előadás koreográfusa, Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, színházi rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, nemcsak az Abszurdia, de általában véve a Szegedi Kortárs Balett kapcsán is kijelenthető, hogy minden generációhoz szól. – Úgy gondolom, fontos, hogy mindazok, akik először találkoznak valamilyen formában kortárs tánccal, jó előadást lássanak, ezért erre kell törekedni, mert aki egy rossz produkciót tekint meg elsőre, az meg is utálhatja azt. Innen tekintve egy missziós feladatot látunk el, és úgy érzem, büszkék lehetünk rá, hogy az elmúlt harminc évben sokakat megnyertünk a balettnek, a táncnak. Nyilván ezt a látásmódot jobb minél fiatalabb korban elkezdeni kiépíteni, és megadni a lehetőséget, hogy kifejlődjön – véli Juronics Tamás, aki hozzátette, a Szegedi Kortárs Balettel különleges helyzetben vannak, hiszen állandóan nagy az érdeklődés eladásaik iránt, szerencsések, mert több korosztályból érkeznek a közönség tagjai produkcióikra.

Juronics Tamás a kezdetektől résztvevője A Tánc Fesztiváljának. Mint mondja, sajnálja, hogy most már nincs lehetőség lekötözni az esemény időtartamára a városba, ám ragaszkodnak a fesztiválhoz, mely mára összefonódott Veszprémmel.