A Tánc fesztiváljának utolsó napja a családokról szólt

A Családi napot a Veszprém Arénában tartották meg, ahol a Duda Éva Társulat és Méhes Csaba a Brass in the Five-val kiegészülve adták elő produkcióikat.

A TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztivál utolsó napján, a Családi napon a legkisebbeket szerették volna megszólítani a szervezők. A kortárs tánc és a cirkuszművészet keveredett ezen a napon az Arénában, megmutatva azt, hogy a táncművészet nem kizárólag rétegműfaj, bárki megtalálhatja a műfajban a neki tetsző irányvonalat.

Méhes Csaba és a Brass in the Five fúvószenekar ezen az alkalmon a cirkusz világába kalauzolta el a nézőket Brass Cirkusz című előadásukkal. A hat tagú csapat – Méhes Csaba pantomim, comedy, Monoki Attila trombita, Simai László trombita, Koppányi Béla harsona, Soós Péter kürt és Takács Tibor tuba – vidám előadásában folyamatosan figyeltek egymásra és a nézőkre is. Egy órányi vidám játék tanúi lehettünk, önfeledt móka és nevetés volt a Brass Cirkusz, vérpezsdítő élő brass muzsikával. Méhes Csaba pantomim művészként elénk varázsolta a bűvészt, illuzionistát, bohócot, állatidomárt, kötéltáncost, cirkuszi lovakat, félelmetes tigrist, de ehhez minden nézőnek használnia kellett a fantáziáját is. A néhol Monty Python-i humormorzsákat talán csak a felnőttek értékelték, de a cirkuszi hangulatot és a cirkuszi bohóc mesteri alakítását a gyerekek is kitörő tapssal jutalmazták meg.

Ezt követően a Duda Éva Társulat és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója, a Ramazuri már inkább tánc-cirkuszi előadásként mutatkozott meg. Bár a vidámság és a poénok itt sem maradhattak el, a kortárs tánc és az akrobatika látványossága állt a középpontban. Ez a produkció egy élesre csiszolt groteszk tükör, melyben fenséges és esetlen emberi vonásokat láthattunk nagyító alatt megelevenedni. Az előadás egyik fő eleme a látvány volt, meghökkentő mozdulatok és egy különleges formavilág bontakozott ki. Farkas Izsák és Szarvas Dávid élőzenei duója pedig garantálta a teljesen egyedi karneváli hangulatot, melyben az elektrowsing, az etno, a jazz és hip-hop irányzatok is megjelentek. Duda Éva koreográfiája egyértelműen az életet ünnepelte az Aréna falai között.