A tanév végi vizsgákra készülnek a megyei zeneiskolák diákjai

Május elején újraindult a jelenléti oktatás a zeneiskolákban, ahol rövidesen megkezdődnek az év végi vizsgák és a jövő tanévre szóló beiratkozás.

Pünkösd hetében kezdődnek a kötelező tárgyak vizsgái, majd május 31-től elindulnak a hangszeres vizsgák a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában, mondta el Uher Bertalan intézményvezető. Hozzátette, június 11-én tartják az évzárót a Pannon Egyetem O épületénél, amely ebben a tanévben a zeneiskola felújítása miatt átmeneti otthona volt az intézménynek. A jövő évi tanévre szóló beiratkozást június 14-16. között tartják. Hétfőn és kedden 14-18 óráig, szerdán 10-12 óráig és 14-18 óráig várják a jelentkezőket. A balett-tagozatra a Hangvillában lehet beiratkozni.

– A tavaly tavasszal kiújult koronavírus-járvány miatt valamelyest csökkent az idei tanévre beiratkozók száma a Csermák Antal Zeneiskolában – nyilatkozta a Napló megkeresésére az intézményvezető. – A mostani tanévben szintén nehezítette a leendő növendékek megtalálását és a zeneiskola iránti érdeklődés felkeltését a járvány: hagyományos rendezvényeinket – Kalandozások a hangszerek birodalmába, kakaókoncertek – nem tudtuk megtartani. Jelenleg abban bízunk, hogy a tanév hátralévő heteiben tanáraink hangszerbemutatókat tartanak az általános iskolákban – fogalmazott Uher Bertalan.

Szeptembertől visszatér az intézmény a megújult Csermák-zeneiskola falai közé, ahol új emelet épült, a termek tágasabbak lettek, és korszerű kamara- és hangversenyterem áll majd a növendékek rendelkezésre. A Csermák-zeneiskola kínálatában továbbra is minden klasszikus hangszer megtalálható: az ütős tanszak hangszerei mellett a vonós tanszakon hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő; a fafúvóson furulya, fuvola, klarinét, fagott, oboa, szaxofon; a billentyűs tanszakon zongora és orgona; a rézfúvós tanszakon trombita, vadászkürt, tenor- és baritonkürt, harsona, tuba közül lehet választani – részletezte Uher Bertalan. Hozzátette, tavaly óta dzsesszzongorára és dzsesszdobosképzésre is lehet jelentkezni legalább négyéves előképzettség után. Az újdonságok közé tartozik, hogy a népzene tanszakon a népi hegedű mellett szeptembertől mélyvonósképzés is indul a terveik szerint. A beiratkozással kapcsolatos információk elérhetők a zeneiskola honlapján, ahonnan a jelentkezési lap előre letölthető.

Május elején a középiskolákkal és az általános iskolák felső tagozataival együtt nyitottak a zeneiskolák is. A pandémia idejére szóló védelmi intézkedések, az épületbe belépéskor a testhőmérséklet-mérés, a fertőtlenítés, valamint hogy a szülők nem léphetnek be az épületbe, továbbra is érvényben vannak az Ajkai Zeneiskolában. Az intézmény a tanév végi, hagyományos rendezvényeit ezért a közeljövőben nem tudja megtartani. A kicsinyek koncertjét, amelyen az első tanévben hangszeres képzésben részt vevő növendékek mutatták volna be szüleiknek, hogy mit tanultak, lehet, hogy a következő tanév elején bepótolják. A családi hangverseny szintén elmarad. Azoknak a diákoknak, akik egy képzési szakasz lezárásaként vizsgát tesznek, megszervezik azt – válaszolta kérdésünkre Szücs Krisztián. Az intézményvezető-helyettes hozzátette, a négy éve szolfézs- vagy hat éve hangszeres képzésben részesülők számolnak be így tudásukról. A zárás idején a zeneiskola is online formában végezte az oktatást, így haladni nehezen lehetett, a cél az ismétlés, a korábban megszerzett ismeretek elmélyítése volt.

A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola diákjai alig várták, hogy visszatérhessenek az intézménybe. Péni Béla igazgató elmondta lapunknak, hogy a gyerekek nagyon örülnek, hogy újra bejárhatnak az iskolába.

– Az online oktatás inkább még a tavalyi tanévben okozott nehézségeket, most már kevésbé volt új a tanulóknak és a pedagógusoknak. Rutinosak voltunk már, de hiányzott a személyes jelenlét. Hiába láttuk egymást és oktattunk élőben, sokkal nehezebben haladtunk. Persze az otthoni körülmények is számítottak, a számítógépek, hangszerek állapota, és hogy a gyerekek sokszor nem egyedül voltak abban a szobában, ahol részt vettek az órán. A pedagógusok hol az intézményből, hol saját otthonukból adták le az órákat, és a területi versenyekre is sikeresen készítették fel a tanulókat – mondta az igazgató. Hozzátette, hogy az intézmény több mint harmincfős fúvós­zenekara bő egy éve nem tud közösen próbálni, legfeljebb kis létszámú szólampróbákat tartani. Az is nehézséget okoz, hogy kérdéses a leendő koncertek időpontja, így a felkészülés is bonyolultabb, pedig a fennállása 50. évfordulóját idén ünneplő intézmény eseményt tervez ez alkalomból a következő tanév elejére.

A Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában május 10-től a járványügyi előírások (maszk, lázmérés, fertőtlenítés) betartásával zajlanak a tanórák. A gyerekek örülnek a visszatérésnek. Két hét felkészülés után jövő héttől elindulnak a tanév végi vizsgák, tudtuk meg Horváth Adrián intézményvezetőtől.

– Szerencsére ügyesek a gyerekek, és fel tudtak készülni. Tiszteletben tartjuk és figyelembe vesszük, hogy nem mindenkinek volt otthon olyan jó lehetősége erre. Ha valaki betegség vagy egyéb családi okok miatt nem tud jönni iskolába, akkor vizsga nélkül, az évet osztályozva zárjuk le. Ezen diákok száma elenyésző 300 fős létszámunkhoz képest. Amennyiben nem változnak a rendelkezések, az évzárót – akárcsak tavaly – szülők nélkül szeretnénk megtartani, a bizonyítványt átvevő diákokat a szülők az intézmény előtt várhatják meg. A zeneiskolától a 6. és 10. évfolyam után búcsúzó végzősök hagyományos hangversenyét a jelenlegi szabályok szerint csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni június közepén – mondta el Horváth Adrián, hozzátéve, június 15–17. között, keddtől csütörtökig 14–18 óráig tartják a zeneiskolai beiratkozást a következő tanévre.

– Lehet, hogy ezt az udvarunkon kell majd megoldanunk, de mindenképp az aktuális rendelkezéseknek megfelelően szervezzük meg. Várhatóan a slágernek számító gitár és zongora szakra nem tudunk felvenni diákokat, mert a várólistáról hívunk jelentkezőket. Az összes többi tanszakra (hegedű, cselló, fuvola, klarinét, szaxofon, furulya, trombita, vadászkürt, harsona, tuba, ütő, valamint magánének) várjuk az érdeklődőket – jegyezte meg Horváth Adrián.