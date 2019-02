A tanú: szombat este premier a Pannon Várszínházban

A Bacsó Péter A tanú című filmjéből készült, Hamvai Kornél által színpadra alkalmazott darabot mutatja be szombat este a Pannon Várszínház társulata.

A Vándorfi László által rendezett előadás őrzi az ikonikus film szerkezetét, alapvető szituációit, szállóigévé vált mondatait, ám a Pannon Várszínház társulata egyedülálló lendülettel tölti meg A tanút.

Pelikán József gátőr (Molnár Ervin), Virág elvtárs (Koscsisák András) és Bástya elvtárs (Kiss T. István) alakja kiváló alakításokban ölt testet a színpadon, az izgalmas szerepösszevonások pedig tovább gazdagítják az eredeti történetet.

Keresztesi László például egyaránt alakítja a besúgó Csetnekit és a fasiszta pribék Gulyás elvtársat, Kovács Ágnes Magdolna a rendszer iránt elkötelezett Gogoláknét, primadonnát és Patocsnit, míg Szelle Dávid a pert elszenvedő Dániel elvtársat és a vallomásokat, ítéletet egyaránt szövegező Tussingert.

– Nagyon fiatalon, alig tízévesen láttam a filmet először, akkor ezeket a poénokat nem is értettem, csak azt láttam, hogy a családtagok nevetnek körülöttem. Mikor felnőttként találkoztam a filmmel, már teljesen másként hatott rám. Nagyon megfogott ez a világ, mely egy humoros felhangon szólal meg, de nem akarja fellazítani ezt a súlyos témát – meséli a főszereplő Molnár Ervin, akit jellemzően komikus szerepekben láthat a közönség. – Fontos, hogy A tanúnak is meglegyen a maga humora, jelzésértékűen, ám ne legyen egy az egyben karikatúra, mert az egy másik irányba vinné. Meg kell találni a helyes arányokat. Én nagyon szeretek nevettetni, viszont nagyon jó most ez a teljesen más súlyú szerep. Sokkal szélesebb skálán tudok mozogni, egyrészt mert a nevettető jeleneteket teljesen más technikával kell megcsinálni, visszafogottabban, hogy meglegyen az emberségük. Másrészt színészileg megmutathatom a lelkem más húrjait is, így a nézőknek olyasmit adhatok, amit tőlem eddig még nem láttak. Számomra kifejezetten jó érzés, hogy minderre most lehetőséget kaptam – nyilatkozta Molnár Ervin.

A tanú premierjét február 16-án láthatják a nézők a Pannon Várszínházban.