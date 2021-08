A település apraja-nagyja szerepel a Magyarpolányi passióban

A község lakosai adják elő a darabot szeretettel, örömmel, ennél fontosabb nincs. Jön idős és fiatal, együtt játszanak, fogalmazta meg Pataki András rendező.

Ez a Magyarpolányi passió sikerének titka. Nagyszerű, hogy egy német nemzetiségi gyökereit ápoló településen adják elő a német hagyományokra épülő passiót. A próbák augusztus 9-én kezdődtek a Kálvária-dombon, az előadás helyszínén délután hat órakor, de már fél hatkor gyülekeztek a szereplők. Érkeztek szomszédok, többgenerációs családok, barátnők közösen.

A passió negyedszázados múltra tekint vissza, a jelenlegi változatot 2015 óta láthatja a közönség. A szereposztás némileg változik, van, aki nem vesz részt az előadásban, mások újként csatlakoznak, és vannak, akik pár év után ismét bekapcsolódnak. A rendező mindenkinek megtalálja a megfelelő szerepet. A szöveget a próbára mindenki megtanulta, csak az előadásmódot kellett gyakorolni.

A szereplők között van orvos, vállalkozó, fizikai dolgozó, fiatal, idős, diák, de ott mindenki egyforma. Része egy előadásnak, amellyel sok nézőnek örömet szereznek, és az ország minden részébe elrepítik Magyarpolány hírnevét. Idén szokatlan időpontban, Szent István király ünnepe környékén mutatják be a darabot, amelyet máskor pünkösd idején szoktak. A pandémia miatt tavaly elmaradt az előadás, és idén tavasszal a bizonytalan helyzet miatt sem tartották meg. A közösség elhatározta, hogy ez évben már szeretnének szerepelni, mert mindenkinek hiányzik a próba, az együttlét, a közös cél. Grőber József elmondta, hogy Pilátus szerepében láthatják őt idén is. Pilátus helyzetét át kell éreznie, hogy élethűen eljátszhassa, nem csupán a szöveget kell megtanulnia. Idén a kórusok tagjaival együtt csaknem 120 szereplővel számolnak. Bárki jelentkezhet, aki kedvet érez a szerepléshez és vállalja az azzal járó feladatokat.

Grőber József ötéves Matyi fia, aki édesapjával részt vesz a próbákon, elmondta, hogy felnőttként szerepelni fog a passióban, ő alakítja majd az egyik katonát. Most még csak nézi, hogyan készülnek. Rajta kívül többen is ültek a padokon. A darab nem csupán a szereplőket, az egész faluközösséget megmozgatja. A színpadot is társadalmi munkában építik, az előadásokon a szereplők öltöztetésére, zsíros kenyér és tea készítésére is jelentkeznek. A szereplő kisgyermekekre az anyukák vigyáznak, amikor nincsenek színpadon. Mesélnek, beszélgetnek, hogy ébren tartsák őket, ugyanis a végén nekik is ki kell menniük. Egy óvodásnak vagy kis- iskolásnak nehéz éjjel 11 óráig talpon maradnia. Kiskopárdi Fanni, a legfiatalabb szereplő mindössze öt és fél éves, nyolcesztendős nővérével, szüleivel és a német nemzetiségi kórusban szereplő nagymamájával vesz részt a darabban. A család Budapesten élt, majd hazaköltöztek Magyarpolányba. Most először szerepelnek, várják az első előadást.

A darab rendezője Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, szövegíró Katona Imre, Németh Ervin, Pataki András. Zeneszerző Szarka Gyula Kossuth-díjas énekes, a Ghymes együttes alapítója. A díszletet és a jelmezeket Húros Annamária tervezte, Jézus szerepében az egyetlen hivatásos színész, Dávid Roland látható. Az új rendezésű darab forrásanyagaként a szövegírók a XVII. századi passiójátékokat, a csíksomlyói misztériumokat, valamint a Károli Gáspár fordításában készült Bibliát használták. Közreműködik a Magyarpolány Hangja Vegyeskar, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör, az Ajkai Pedagógus Női Kar, az Ajkai Jubilate Női Kar, az Ajkai Eötvös Loránd–Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekkórusa és a Halimbai Kamarakórus.

A csaknem kétórás előadást augusztus 19., 20., 21., 24., 27. és 29-én játsszák, a kezdési időpont este kilenc óra. A Magyarpolányi passió fővédnöke Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, valamint Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.