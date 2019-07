A tízfős közönségtől a Nagyszínpadig – Elefánt koncert a Művészetek Völgyében

A Művészetek Völgye hatodik napján a Panoráma Színpad adott otthon a már hagyományosnak számító Elefánt koncertnek.

Az, hogy mitől lesz jó egy alternatív rock stílusú együttes koncertje, egyszerűen felvázolható képlet. A melankolikus dallamok és mélyenszántó szövegek az otthonunk csendességében jól hangzik, de egy nagyszínpadnyi embert nem vonz egy Művészetek Völgye volumenű hatalmas fesztiválon. De, ha ezeken az érzékeny dalokat az együttes elő tudja adni dögösen, hangosan, táncolhatóan, akkor az az alternatív zenei műfaj egy olyan aranytojásává áll össze, ami már Panoráma Színpadot érdemel, amit az Elefánt együttes meg is kapott jutalmul.

Az Elefánt zenekar jelenlegi formájában 2012 óta létezik. Kevés olyan zenekar van jelenleg a magyar alternatív csapatok között, akik egy koncert alatt (vagy néha egyetlen dal folyamán) sírásra, táncolásra, ugrálásra, ordításra és nevetésre is képesek késztetni több száz embert, de ennek a zenekarnak ez is sikerült. A Művészetek Völgye idei programjában meg is kapták jól megérdemelt kiemelt helyüket a Panoráma Színpadon.

– Pár évvel ezelőtt még tíz embernek zenéltünk itt, Kapolcson. Tavaly már sokan voltak, nem is tudom, hogyan fért el ennyi ember a kisszínpadnál. Idén megint sokan vagytok, és már itt, a nagyszínpadnál – mondta a koncerten Szendrői Csaba, az Elefánt együttes frontembere.

Az együttes korszakai egyébként kristálytisztán érződnek az albumaikon. Az együttes Kék szoba címmel 2012 tavaszán jelentette meg első, öt dalt tartalmazó kislemezét, amin például a Magányos című dal is helyett kapott, amihez a Kodály Method forgatott videóklipet, és ami talán az első nagyobb figyelmet is meghozta az együttesnek. Ezt követte 2013 áprilisában a Vérkeringő című első „igazi” nagylemez. Itt már a mély, depresszív, sötét hangulatokat punkos energiák, és keringőszerű dallamosság jellemezte, például a Szex vagy a Kerülöd a napfényt című dalokban. Ezután érkezett 2015-ben a Gomoly, majd 2017-ben a Minden. Ez utóbbi már az elektonikus stílus felé mozdult el, de nem az alternatív rock rovására, inkább annak „felpimpelésére”.

Az Elefánt 2015-ben Fonogram díj jelölést kapott az Év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvéltele kategóriában. Időközben több tízezresre duzzadt online követőtáboruk, s a koncerteken is egyre jellemzőbb teltházakkal szerepel az együttes. Számos elismerés mellett azt tartják a legnagyobbra, hogy stabil és népes rajongótáboruk hűsége a kezdetek óta töretlen. Koncertjeik valódi élményt jelentenek, közvetlenségük és energiáik mindig magukkal ragadják a közönség utolsó soraiban állókat is.

A Művészetek Völgyén adott koncertjük különleges adaléka volt, hogy a megszokott koncertfelépítést megbontották, és olyan dalokat is eljátszottak a nagyszínpadon, amiket normál esetben csak a csendes, ülős, meghitt koncertjeiket hallgatunk élőben. A fesztiválozók kiemelt rajongása az együttes iránt akkor vált egyértelművé, amikor a Pici nyúl című nagyon korai, nagyon csendes, nagyon ritkán játszott dalt összeölelkezve énekelték az együttessel.

Az Elefánt zenekar októberre tervezi legújabb albumának megjelenését.