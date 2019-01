A türrös diákok kisujjában van az egész Európai Unió

2017-es második helyezésüket követően tavaly megnyerte a 4 for Europe országos középiskolai vetélkedőt a pápai Türr István Gimnázium csapata.

A Türr István Gimnázium csapata végzett az élen a 2018-as 4 for Europe – Európai uniós témájú országos középiskolai vetélkedőn, így a pápai – Bodó Angelika, Endrész Balázs, Széles Ákos, Tóth Regina 11. G osztályos – diákok képviselhetik Magyarországot márciusban Strasbourgban, az Euroscola-napon. A vetélkedő egy online fordulóból, regionális döntőkből és egy országos döntőből állt.

– Az unióról, annak huszonnyolc tagállamáról, nyelvéről, kultúrájáról szólt a vetélkedő. A 2017-es év után, amikor második helyezettként Erdélybe jutottunk el, ismét elindultunk, mert szerettünk volna kijutni Strasbourgba. Idén a második helyezett (szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium) is kijutott, de mi szerencsére elsők lettünk. A regionálisra átnéztük a fogalmakat, feladatokkal készültünk, a döntőben a bemutatkozásra helyeztük a hangsúlyt. A feladatok közt volt nyelv-, kultúra- vagy épp épületfelismerés, valamint vita is. Jövőre már nem indulunk, de iskolánk többi csapatát szívesen támogatjuk – számolt be Széles Ákos, a Rába nevű csapat kapitánya, aki megszervezte az indulást mindkét évben.

– A területi fordulóban nem lexikális tudást kértek számon, hanem az unióval kapcsolatos támogatásokról kérdeztek: hogyan tudjuk azok által fejleszteni városunkat. Említettük a vásárcsarnok és a kastély fejlesztését, illetve az utak minőségének javítását. A vitában a különböző szakpolitikákat kellett képviselnünk, mi a bővítés mellett érveltünk. A közéletben hasznos információkkal gazdagodtunk. Kirobbanó öröm volt, hogy megnyertük a versenyt – tette hozzá Endrész Balázs.

Felkészítő tanáruk, Szabó Ildikó elmondta, nagyon büszke a csapatra. Kicsit rögösebb volt az út, mint az előző induláskor, ugyanis ezúttal másodikok lettek a területin, azonban a döntőben kiválóan szerepeltek. A versenyről megjegyezte, aktuális, mert a hagyományos, tudást mérők mellett több kreatív feladattal találkoznak a gyerekek, tehát a tudásszerzésen túl az életre is felkészíti őket. A négyfős csapat elsőségével huszonnégy, illetve a Pápai Tankerületi Központ támogatásának köszönhetően további nyolc diák utazhat el majd a négynapos külföldi kirándulásra, mely során az Európai Parlamentben rendezendő vetélkedőn és strasbourgi városnézésen túl ellátogatnak a Münchenbe is, a Deutsches Museumba, valamint a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeumba.