A VeszprémFest nem kötelezi el magát egyetlen műfaj mellett

Július 11-14. között rendezik az idén tizenötödik évét ünneplő nyári, szabadtéri zenei rendezvénysorozatot, a VeszprémFestet.

A kulturális esemény ezúttal talán még az eddigieknél is színesebb zenei kínálattal várja vendégeit. „Találkozzunk Veszprémben!” Ez a szlogenje a VeszprémFestnek.

A fesztivál nem kötelezi el magát egyetlen zenei műfaj mellett, hanem a legmagasabb nemzetközi színvonalat és minőséget megcélozva az opera, a jazz, a klasszikus zene, a világzene és a popzene területéről hozza Veszprémbe évről évre – idén immár tizenötödik alkalommal – a műfajok legjobbjait, és vonzza mindezzel a városba ezen műfajok rajongóit a környékről, a régióból, az egész országból, sőt, a környező országokból is.

„A tizenötödik évben kicsit ünnepelünk, kicsit vissza is pillantunk. Legnagyobb operasztárjaink térnek vissza egy estére: egy színpadon José Cura, Miklósa Erika, Rost Andrea és Ramón Vargas. És mellettük a ’szokásos’ sztárok, a világzene, a soul és blues kiválóságai” – ezekkel a szavakkal köszönti a ven- dégeket Mészáros Zoltán, a fesztivál igazgatója.

Öt év kihagyás után a fesztivál újra visszanyúl a gyökereihez, július 13-án operaestre invitálja a közönséget. Négy olyan világsztár lép együtt a színpadra, akik korábban mindannyian énekeltek már Veszprémben, így együtt azonban először láthatjuk és hallhatjuk őket: José Cura világhírű argentin tenor opera-áriáival kezdődött a VeszprémFest története 2004. augusztus 5-én. Hat évvel később ismét a fesztivál fellépői között köszönthettük egy operagálán. Miklósa Erika Kossuth-díjas koloratúrszoprán énekes először 2006-ban lépett a fesztivál színpadára az Éj királynője szerepében, 2008-ban Ramón Vargasszal énekelt közösen egy opera- gálán, 2012-ben a Don Pas- quale-ban Norina szerepében aratott nagy sikert. Ramón Vargas, a mexikói születésű tenor harmadszor tér vissza Veszprémbe, hiszen 2005-ben Verdi Rigolettójában, 2008-ban pedig az operagálán hallhattuk őt. Rost Andrea Kossuth-díjas szoprán operaénekes 2005-ös fellépése, Gilda szerepe után énekel újra a VeszprémFesten.

Július 11-én Ziggy Marley lép színpadra és adja magyarországi első koncertjét. Három évtizedes karrierje során tizenhat albummal a háta mögött, nyolc Grammy-díj és egy Emmy-díj tulajdonosaként Ziggy a legendás családi névhez méltó zenei örökséget épített fel. Együttesével, a Melody Makersszel nyolc albumot készített. Július 12-én este dupla koncert lesz. Nyolc órától Amy Macdonaldot hallgathatjuk meg, először Magyarországon. A skót énekes, dalszerző és gitáros különlegesen mély és telt hangjával neves európai fesztiválok és események fellépője.

Tíz órától őt követi Aloe Blacc amerikai énekes, dalszerző, aki Aviciivel közös, Wake me up című megaslágerével megmutatta, milyen erővel képes megragadni az emberi érzelmek komplexitását. A zárónapon, július 14-én Joss Stone angol énekes, dalszerző lép fel világ-turnéja egyik állomásaként Veszprémben. Tizenhat évesen jelent meg bemutatkozó albuma, a The Soul Sessions, ami rögtön el is foglalta helyét a modern klasszikusok között. Most tizennégymillió eladott lemezzel, számos el-ismeréssel büszkélkedhet.

A nagyszínpadi koncertek szabadtéri helyszíne – az érseki palota 2017-ben kezdődött rekonstrukciója miatt – a tavaly debütált História Kert, ahol impozáns környezetben, a Séd patak partján, a Vár-hegy alján, egy kertben várja 2-3000 fős nézőközönségét a fesztivál. A nagyszínpad esőhelyszíne a Veszprém Aréna.

A külföldi sztárok mellett egy magyar virtuóz is gazdagítja a fesztivál idei kínálatát. Lajkó Félix három arca címmel a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és zeneszerző ad koncertet három estén, július 11-13. között, az ez alkalomra kialakított új szabadtéri, 400 fős koncerthelyszínen, a jezsuita templom kertjében.

A VeszprémFest idején hagyomány a Rozé, Rizling és Jazz Napok. A „minifesztiválon” naponta három ingyenes jazzkoncert, illetve jazz ihlette koncert mellett a balatoni régió borászatai, valamint a kézműves gasztronómia képviselői gondoskodnak az élményről július 6. és 15. között. A Rozé-, rizling- és jazznapok zenei tekintetben is ellenpontja a VeszprémFest nagyszínpadának; itt szinte kizárólag magyar fellépőket hallhatunk, a programok jó része jazz, de teret kapnak a jazzből fakadó társ műfajok is.